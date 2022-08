“È rimasta sconvolta”, retroscena Hunziker-Angiolini: sono tutti senza parole

Spunta un retroscena incredibile riguardante Michelle Hunziker ed il suo nuovo fidanzato Giovanni Angiolini: collega sconvolta da loro due.

E’ oramai nota la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due si sono presentati anche ad Aurora, figlia della showgirl elvetica, ed adesso un’ultima confessione avrebbe fatto arrossire tutti: cos’è successo.

Una nuova bomba di gossip riguardante Michelle Hunziker ha lasciato tutti a bocca aperta. Ancora una volta a lanciarla ci ha pensato Dagospia, che ha rivelato un dettaglio piccante della relazione tra la showgirl elvetica e Giovanni Angiolini, la vera coppia di questa estate. Infatti questa stagione estiva si è rivelata una strage di amori vip. Da Totti a Ilary, passando per Rovazzi e Karen, fino a Claudio Amendola e Francesca Neri, sono diverse le relazioni celebri naufragate.

Il portale di Roberto D’Agostino, però, stavolta ha voluto esaltare una coppia che sembra affiatatissima come quella Hunziker-Angiolini. I due infatti sarebbero persi l’uno per l’altra. Ad accorgersi della loro passione travolgente sarebbe stata anche una collega della Hunziker, che, in Sardegna, sarebbe stata piacevolmente “sconvolta” dalle effusioni sentimentali della nuova coppia. Andiamo quindi a vedere la rivelazione piccante sui due e come stanno passando la loro vacanza nell’Isola sarda.

Hunziker-Angiolini, la coppia che stupisce tutti: l’ultima rivelazione è hot

A spiegare il tutto su Dagospia ci ha pensato quindi Alberto Dandolo. Infatti sul portale specializzato in cronaca rosa, all’interno della rubrica ‘Indovinelli‘, il giornalista ha scritto: “La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni “affettive” che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo“. Inoltre i due starebbero frequentando delle spiagge in Costa Smeralda.

Intanto continua a mantenere banco la voce secondo il quale la Hunziker sia nuovamente incinta. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato che Michelle e la figlia Aurora sono state avvistate in una farmacia in Sardegna intente ad acquistare un test di gravidanza. Dopo lo scatto del paparazzo, quindi, in molti si sono chiesti chi tra le due doveva svolgere quel test. Si è così venuta a creare un’aria di mistero sulla faccenda, con i fan che adesso sono curiosi di sapere il tutto. Vedremo quindi se arriveranno novità direttamente dai social della Hunziker.