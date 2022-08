Maria De Filippi, arriva la decisione tanto attesa: pubblico estasiato

Arriva l’ufficialità da parte delle reti Mediaset che riguarda Maria De Filippi, la signora di Canale 5 che porta con sé tantissimi spettatori

In questo periodo estivo anche la grande signora di Canale 5 si sta prendendo una meritata pausa. Ovvero Maria De Filippi, la conduttrice e produttrice televisiva che è sinonimo di successo per le reti Mediaset.

La moglie di Maurizio Costanzo è però in realtà sempre al lavoro. La De Filippi infatti sta programmando assieme alla sua squadra di lavoro la nuova stagione TV su Mediaset, che la vedrà come al solito protagonista. Il palinsesto infatti ha confermato tutti i suoi programmi di punta.

Intanto nelle ultime ore sono arrivate le ufficialità riguardo la messa in onda e la ripresa in TV dei suddetti programmi di Maria De Filippi. Il pubblico più fedele ed appassionato non vede l’ora di conoscere le tempistiche del suo ritorno in auge.

Ufficiali le date della ripresa dei programmi TV targati Maria De Filippi

Settembre sarà il mese della ripresa, della apertura ufficiale del palinsesto televisivo Mediaset per la stagione 2022-2023. Maria De Filippi come detto sarà in prima fila sia come presentatrice che come produttrice.

Il primo format con Maria protagonista che riaprirà i battenti sarà Tu si que Vales. Il talent show del sabato sera di Canale 5 vedrà la luce (con la nuova stagione) a partire dal 17 settembre prossimo in prima serata. Oltre alla De Filippi confermati anche gli storici volti di Gerry Scotti, Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Maria De Filippi tornerà ad ‘invadere’ anche la domenica di Canale 5. Infatti il 18 settembre ripartirà il talent Amici, altro storico prodotto Mediaset in cui giovani cantanti e ballerini si formeranno e si sfideranno nella nota scuola artistica di Maria.

Il giorno successivo, precisamente lunedì 19 settembre, riaprirà anche il salotto più seguito della televisione italiana. Via alla nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà nel format ormai consolidato in daytime, nel primo pomeriggio su Canale 5. Lo stesso giorno inizierà anche Il Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini.

Ancora da stabilire invece le date di altri due progetti che vedranno Maria De Filippi come protagonista. Ovvero C’è Posta per Te, che dovrebbe andare in onda ogni sabato da inizio 2023, e la nuova edizione de La Talpa, reality show prodotto dalla De Filippi e probabilmente programmato dopo la fine del GF Vip 7.