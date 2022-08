Charlene di Monaco, la tanto temuta notizia purtroppo è arrivata: tutti col fiato sospeso. La principessa fa ancora parlare di sé

Nonostante sembra essersi ripresa dal punto di vista fisico e mentale nell’ultimo periodo, in molti sono pronti a scommettere che il rapporto con Alberto è pronto ad esplodere da un momento all’altro.

Sono stati mesi difficilissimi quelli trascorsi dalla principessa Charlene nel biennio pandemico del Covid. Dal suo viaggio in Sud Africa, all’impossibilità di tornare a Palazzo, alle infezioni che l’avrebbero debilitata, fino al trasferimento in una clinica riabilitativa in Svizzera. Tra detto e non detto si è venuto a sapere che la Wittsock ha sofferto moltissimo anche dal punto di vista psicologico, dovendo rimanere forzatamente lontana dalla sua famiglia per moltissimo meglio. La mancanza dei due figli, Jacques e Gabriella è stata devastante, ma le ha dato la forza per andare avanti. Ora il peggio sembra essere definitivamente alle spalle, e il ritorno alla vita di tutti i giorni non è più una novità. L’ex campionessa di nuoto sudafricana è finalmente a pieno regime e anche le apparizioni in pubblico non sono più un problema. Quello che arriva però da Monaco potrebbe sconvolgere l’idea di molti appassionati. Il quadretto da favola con Alberto in realtà non esisterebbe e, anzi, Charlene sarebbe pronta a breve a far saltare definitivamente il banco.

Charlene di Monaco, è sfida aperta ad Alberto: cosa sta succedendo nel Principato

Che il rapporto tra i due non sia ai massimi storici è rinomato da tempo, ma dopo aver pazientato e nascosto molta polvere sotto il tappeto, ora Charlene è pronta a passare al contrattacco.

Stando a quanto riportato dal magazine Voici, un insider vicino all’ex campionessa di nuoto, avrebbe rivelato che: “La fragile principessa degli inizi che lasciava che tutto fosse fatto per timidezza non esiste più. Oggi sa cosa vuole, e soprattutto cosa non vuole”. Poi aggiunge che ci sarebbero nuovi amici nel sostenerla. Una spinta che le starebbe permettendo di comportarsi a suo piacimento, senza badare troppo al giudizio del marito. A tenere banco c’è sempre la forte gelosia nei confronti della cognata, Carolina, tanto da chiedere ad Alberto di escluderla da alcuni eventi del Principato.

La mancata presenza di Charlene al Ballo della Rosa, sarebbe secondo il magazine una forma di ribellione della principessa proprio nei confronti del compagno e di sua sorella.

Come scrivono i colleghi della rivista In Touch, un modo per sfidare apertamente la famiglia Grimaldi.

Secondo il giornale Carolina è “la nemica giurata della Wittstock” e “l’influenza di Carolina sui piccoli Jacques e Gabriella la rende nervosa”. Rispetto al passato, come rivela l’insider “desso la Principessa è abbastanza forte per difendersi”. Chissà che ben presto non possano arrivare altre novità ancora più clamorose.