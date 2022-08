Carlo Conti la fa fuori: icona della TV bocciata ai provini di Tale e Quale Show

Continuano i provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti nelle ultime ore ha deciso di far fuori un’icona della televisione.

Sono mesi caldissimi per Carlo Conti che sta provando a costruire un cast di livello per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Infatti il presentatore fiorentino avrebbe deciso di scartare una delle icone della televisione italiana: di chi si tratta.

La Rai per la prossima stagione televisiva ha confermato Tale e Quale Show, con alla conduzione in cui ci sarà ancora una volta Carlo Conti. In queste ore al programma era stato affiancato il nome di Maria Teresa Ruta, pronta a partecipare da concorrente. In molti la ricorderanno per le sue rivalità sterili, polemiche inutili e battibecchi dietro le quinte e spesso addirittura a favore di telecamera. Adesso per l’ex conduttrice è arrivata una vera e propria mazzata, visto che è stata scartata dai provini del music show di Rai 1.

La rivelazione è arrivata nell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, dove la Ruta ha affermato: “Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta“. La mamma di Guenda Goria, nonché la figlia stessa, non si scoraggiano e ci riproveranno il prossimo anno. D’altra parte Maria Teresa ha affermato di aver sostenuto il provino in presenza per ben tre volte. A causa della pandemia, però, quest’anno lei e Guenda hanno inviato un video. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Tale e Quale Show, Carlo Conti scarta Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: cos’è successo

Alla fine il provino di Maria Teresa Ruta e della figlia, Guenda Goria, non è andato in porto. Infatti il conduttore ha già scelto come sarà composto il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Nonostante l’esclusione la conduttrice non si è scoraggiata, mentre invece Guenda un po’ ci soffre di questa cosa, senza parlare del fatto che è stata operata d’urgenza. Nonostante non parteciperà al programma, la Ruta ha comunque voluto lodare il lavoro del conduttore fiorentino.

Infatti sulle pagine di Nuovo Tv si legge: “ci avrà guadagnato arruolando un’altra sessantenne come me“. Maria Teresa ha quindi ribadito che ogni anno nel cast ci sono diverse tipologie di concorrenti ed è certa che lui sappia quando è il momento giusto per convocare un artista piuttosto che un altro. Quel che sembra certo, però, è che Maria Teresa Ruta sembra pronta a riprovarci anche nel corso del prossimo anno. Il pubblico ci spera perché vederla in televisione è sempre un evento che fa sorridere e mettere di buon umore. Vedremo se alla fine la conduttrice riuscirà a passare i provini.