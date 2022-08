Boom per Miriam Leone, tutti la vogliono! La Rai è pronta a premiarla

Grande successo per Miriam Leone: la bellissima e bravissima attrice ha convinto tutti e sembra essere la preferita dei telespettatori italiani

Negli ultimi anni Miriam Leone ha avuto una escalation di successo e di seguito davvero incredibile. L’ex vincitrice di Miss Italia ha dimostrato di non essere solo rinomata per la sua bellezza, ma anche per altre doti artistiche.

La Leone ha partecipato infatti a numerosi progetti in scena, sia come protagonista di fiction televisive sia sul grande schermo. Il pubblico italiano la apprezza particolarmente, perché ha saputo dilettarsi in ruoli drammatici e comici senza troppo affanno.

Ieri è arrivata intanto l’ennesima manifestazione di stima e di calore del suo pubblico. Grazia ai dati auditel che la riguardano in prima persona e che sembrano un vero e proprio messaggio a mamma Rai.

Gli ascolti TV di domenica 7 agosto 2022: La Dama Velata ha sbancato la concorrenza

Ieri sera infatti Rai Uno ha mandato in onda le repliche de La Dama Velata, fiction che era andata in scena nel lontano 2015 ma che la televisione pubblica ha scelto di riproporre durante queste domeniche estive.

Una decisione azzeccata, anche per la presenza di una Miriam Leone in grande spolvero. La fiction ieri sera è stata seguita da 2.053.000 telespettatori con il 15.72% di share nella prima parte e 2.012.000 (17.67%) nella seconda.

Il successo di pubblico a diversi anni di distanza dalla prima messa in scena potrebbe far pensare alla Rai di proporre una nuova stagione de La Dama Velata. Ovviamente con Miriam Leone nel ruolo della Contessa Clara Grandi in Fossà. Un progetto sul quale l’azienda dovrà riflettere.

Ieri la fiction di Rai Uno ha sbaragliato la concorrenza. Basti pensare che il competitor principale Canale 5 ha totalizzato solo il 9,23% di share con la messa in onda del film francese Contra – La parte avversa, nonostante le tematiche relative al razzismo ed alla xenofobia.

Terzo gradino del podio auditel della prima serata di ieri, domenica 7 agosto, per il telefilm poliziesco NCIS, che su Rai Due ha raggiunto col primo episodio 947.000 (7.05%) mentre col secondo 842.000 (6.55%). Solo il 5,5% di share per l’approfondimento Kilimangiaro su Rai Tre, battuto persino dalla diretta di Coppa Italia tra Monza e Frosinone su Italia Uno (6.08%).