Anticipazioni Un altro domani, Alicia scoppia in lacrime: Sergio tenta l’ultima mossa

Nelle prossime puntate di Un altro domani, a tener banco saranno Alicia e Sergio, ma non solo: tutte le anticipazioni

A partite dalle 15,35 dal lunedì al venerdì, andranno in onda nuove puntate della soap opera spagnola che terrà compagnia ai telespettatori ancora a lungo. Questa settimana i colpi di scena non mancheranno.

Nelle scorse puntate di Un altro domani, Julia ha chiesto una mano a Tirso: l’ex moglie di Sergio ha bisogno di preparare il concorso perché vuole a tutti i costi tenere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli della Spagna. Nel frattempo, Carmen ha avuto la sua gran bella delusione: Kiros non si è presentato all’appuntamento e quindi decide di prenderne le distanze.

Se da un lato c’è chi non si presenta all’appuntamento, dall’altro c’è Victor che tenta il tutto per tutto di conquistare Carmen senza risultati: per lui è il primo rifiuto e si sente perso. E se è vero che la speranza è l’ultima a morire, la donna si mostra comprensiva nei suoi confronti e il figlio di Inés lo prende come un segnale positivo.

Anticipazioni Un altro domani, Carmen viene aggredita: in bottega si scatena il caos

Nelle puntate di questa settimana Francisco chiede a Kiros di sorvegliare attentamente Carmen 24 ore su 24, come una scorta, dopo l’aggressione ai suoi danni. Dall’altra parte, Alicia corre in lacrime da Inés perché Angel le svela di non amarla, ma di essere innamorata di un’altra donna di cui, per ora, non si conosce l’identità. In bottega presto si scatena il caos: un grosso carico di lavoro che prevede un ordine di oltre dieci mobili da realizzare in un solo mese. Le ragazze si vedono spiazzate per la mole di fatica che sanno di dover portare a termine per la sua importanza.

Sergio farà un passo indietro: dopo aver passato una notte di passione con Julia decide di non partire e di restare in città. L’intenzione del Guzman è quello di tentare il tutto per tutto pur di riconquistarla definitivamente.

Come di consueto, tutte le puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 15,35 su Canale 5 a seguito dell’appuntamento con Terra Amara.