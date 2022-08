Amici, ex stella del talent scappa dall’Italia: decisione clamorosa. I fan sono rimasti interdetti, ma ormai la decisione è ufficiale

Alcuni dei ragazzi lanciati da Amici nella sua lunga storia sono riusciti a trovare una strada importante anche fuori dal talent. Altri si sono persi per strada oppure hanno faticato a farsi conoscere. E poi c’è chi ha provato prima con il Festival di Sanremo e successivamente con Maria De Filippi.

Come Irama che sette anni fa aveva debuttato sul palco dell’Ariston tra i Giovani, battuto subito da Ermal Meta, e nel 2017 è entrato nella scuola più famosa d’Italia sfondando tutto. Qual trampolino che non era stato per lui il Festival, è diventato invece il talent show si Canale 5: ha vinto quella edizione e da allora non si è più fermato, con una popolarità in Italia sempre crescente.

Ma ora il cantautore di Carrara ha deciso che questo non gli basta più ed è arrivato il momento di allargare gli orizzonti. Per questo ha preso una decisione che a molti potrà sembrare clamorosa, ma è anche definitiva. Nelle prossime settimane lascerà l’Italia per diversi mesi e quindi i suoi fan non potranno rivederlo dal vivo oppure in televisione.

Amici, ex stella del talent scappa dall’Italia: il grande progetto si chiama America Latina

Intendiamoci, Irama non ha litigato con la sua Casa discografica, nè con la fidanzata e non è nemmeno in crisi esistenziale. Più semplicemente, proprio adesso che la sua carriera sta andando benissimo nel nostro Paese, ha deciso di allargare i suoi orizzonti per non cullarsi sugli allori.

Il suo piano è quello di trasferirsi in America Latina e provare a diventare un idolo musicale anche lì, come è stato nel recente passato per Eros Ramazzotti ma soprattutto Laura Pausini vincitrice di diversi Grammys. La conferma è arrivata da lui stesso, intervistato da ‘Il Messaggero’.

“Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi – ha spiegato – mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei Paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Un primo assaggio nei mesi scorsi, quando è rimasto per diverse settimane a Miami che per la musica latina è il massimo punto di riferimento e lì ha preso contatto con alcuni produttori. Non é ancora chiaro se inciderà in spagnolo oppure in italiano, ma ha un grande progetto in testa.