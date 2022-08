Un posto al sole, l’accorato appello agli autori: “Spero di tornare presto sul set”

Un amatissimo personaggio di Un posto al sole spera di poter tornare il prima possibile a far parte della soap opera. Ecco di chi si tratta e come mai in molti danno per certo il suo rientro nei prossimi mesi.

Il 14 luglio 2022 è arrivato il tanto atteso matrimonio fra uno dei personaggi più amati di Un posto al sole ed il suo compagno, con cui aveva una relazione da oltre sette anni. La coppia ha anche avuto una figlia, Matilde, nata nel 2019. Proprio per questo motivo, l’attrice aveva deciso di ritirarsi dalla soap opera per potersi dedicare alla bambina.

Sono ormai passati circa tre anni dall’addio di Elena Giordano, alias Valentina Pace, ad Un posto al sole. L’occasione del matrimonio sui Colli Abani ha dato la possibilità al pubblico di vederla ancora una volta insieme ai suoi colleghi della soap opera, in particolare Martina Giordano, alias Nina Soldano, con cui sembra sia nata una bella amicizia.

Un posto al sole, chi è l’attrice che vuole tornare sul set

I fan di Elena Giordano hanno avuto una sola voce quando hanno visto le foto del giorno del matrimonio con i colleghi di Un posto al sole: “Ti prego torna!“. Secondo le voci che hanno iniziato a circolare nel corso di quest’estate, sembrerebbe proprio che per l’attrice si stia preparando il ritorno nella soap opera italiana più amata di sempre.

Anche la stessa Elena Giordano, nel corso di un’intervista a Nuovo, non ha potuto far altro che ammettere la sua volontà di tornare sul set: “Sono andata in maternità mentre recitavo a Un posto al sole. Ora Matilde è grande e sta andando all’asilo: spero di poter tornare a lavorare, perchè sono molto affezionata al mio personaggio“.

Le possibili trame che vedrebbero coinvolta Elena Giordano

Le nuove puntate di un posto al sole, dopo lo stop estivo del 15 agosto, verranno trasmesse a partire dal 29 agosto su Rai 3. In queste due settimane, verrà trasmesso a partire dalle ore 20.35 “I mestieri di Mirko”. Al momento non si ha idea delle trame che porteranno al rientro di Elena Giordano ad UPAS, ma Lara Martinelli sembrerebbe aver fornito lo spunto.

Chiara Conti, che interpreta proprio Lara Martinelli nella soap opera, ha spiegato che la vicenda che vede coinvolti lei, Roberto Ferri e Marina Giordano proseguirà per molte puntate. Questo aprirebbe anche ad un ritorno di Elena. Il pubblico fa anche il tifo per un ritorno di fiamma con Michele Saviani, la cui storia aveva appassionato gli spettatori.

Ecco le foto del matrimonio di Elena Giordano con Stefano Moruzzi: