“Teatrino che va avanti da mesi”, stoccata ai protagonisti di Temptation Island: lo scontro social

Dopo un anno dall’ultima edizione di Temptation Island lo scontro social procede senza sosta: cosa sta succedendo

Non c’è bisogno del reality show in onda per parlarne, perché i vecchi protagonisti continuano a dare spettacolo sui social. L’ultima stoccata arriva da un ex fidanzato che non le manda a dire alla nuova coppia.

La storia tra Luciano Punzo e Manuela Carriero ha appassionato i tanti telespettatori di Temptation Island perché il tentatore come un principe azzurro è arrivato a salvare la sua principessa dalle grinfie di un ragazzo poco raccomandabile. La loro storia è andata avanti per un bel po’, fin quando il tentatore ha avuto una battuta d’arresto ed ha deciso di prendersi del tempo per sé stesso e sua figlia.

Soltanto di recente, Manuela ha fatto una diretta su Instagram in cui è intervenuto anche Luciano e, davanti a tutti i loro follower, la fidanzata è stata molto chiara: “Hai avuto abbastanza tempo per capire. Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un c***o da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere”.

Mentre Manuela era molto seria nel suo discorso, Luciano sembra aver preso tutto come un gioco: “Sai che sono una persona molto molto molto sensibile. Non va scambiato con la debolezza. Io non voglio più rivivere certe situazioni. Per nessun motivo. Non ridere proprio. Sai i tuoi errori. Io conosco i miei tu conosci i tuoi. A volte chiedi scusa anche se non hai sbagliato, se ci tieni. Per salvare la storia”.

Temptation Island, Stefano Sirena: “Non frequento i circhi”. La frecciatina sui social

“Ecco spiegato il teatrino che va avanti da mesi. Preparati i pop corn a settembre” ed in allegato l’emoji di un clown: così Stefano Sirena ha commentato la diretta vista tra Manuela e Luciano, sostenendo che i due fanno tutto per hype. L’ex fidanzato di Manuela è stato molto duro nei confronti della -ex?- coppia di Temptation Island.

In più, quando un utente gli ha chiesto: “Hai visto la diretta di ieri?” lui ha risposto a tono: “Non frequento i circhi”. Stefano Sirena non è mai stato docile nei confronti della sua ex fidanzata, neppure quando stavano insieme, figurarsi adesso che non hanno più nulla a che fare.