Sanremo, è rottura per l’amato duo: “Non si salutano nemmeno”

Un duo che ha fatto cantare e ballare tutti al Festival di Sanremo ha rotto completamente i rapporti per motivi particolari

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata un vero successo. Sia per le restrizioni meno ferree causa Covid, visto l’arrivo dei vaccini e del green pass a controllare il tutto. Sia per le qualità delle canzoni in gara.

Amadeus non a caso è stato ancora una volta confermato come presentatore e direttore artistico anche in vista di Sanremo 2023. La speranza della Rai e del pubblico è che si possa assistere ad un’altra edizione scoppiettante e piena di buona musica.

Intanto, proprio riguardo il mondo sanremese, fa scalpore l’ultima notizia che vede una bellissima coppia musicale essersi detta addio definitivamente. Una rottura in realtà piuttosto brusca secondo i ben informati, tra due artiste molto acclamate.

Gelo tra le due cantanti: il motivo della rottura dopo i successi a Sanremo

Un duo che a Sanremo 2022 ha fatto ballare e divertire tutta l’Italia. Ma che oggi, invece, sembra distante e ricoperto da una freddezza inaspettata. Stiamo parlando di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, due bravissime interpreti della canzone leggera italiana.

Le due artiste si erano unite a Sanremo per portare in scena il brano Chimica, che ha avuto un ottimo successo a livello di pubblico. Una canzone ritmata e ballabile che le radio ed i podcast hanno trasmesso per moltissime settimane.

Ma tra la Rettore e la giovane Ditonellapiaga è scoppiato il gelo. La conferma è giunta durante l’evento estivo Tim Summer Hits, andato in onda in più tappe su Rai Due nei mesi di giugno e luglio. Le due cantanti, entrambe presenti sul palco, non si sono neanche approcciate.

“Non si sono nemmeno salutate, anche sul palco erano lontane e separate” – ha rivelato il giornalista Ivan Rota su Dagospia. Infatti durante l’evento Rettore si è esibita proprio nel brano Chimica, ma in solitaria, senza la partecipazione della sua ex partner musicale. Ditonellapiaga (alias Margherita Carducci) è salita sul palco successivamente esibendosi in alcuni suoi brani personali.

Una rottura dovuta, secondo alcune voci, agli outfit della Rettore che sono andati a scontrarsi con la volontà del duo e dei loro producer. Ma è possibile che le donne abbiano avuto anche altre divergenze, vista anche la netta differenza anagrafica e di stile.