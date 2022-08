Ilary Blasi-Francesco Totti, la svolta nel divorzio: cosa è trapelato

Mentre Ilary Blasi si trova in vacanza sulle Dolomiti, sarebbe trapelato un dettaglio molto importante che riguarda il divorzio da Francesco Totti.

La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti procede in maniera molto organizzata e civile. Dopo i comunicati stampa, che sono stati anticipati da Dagospia, la Blasi ha deciso di concedersi una lussuosa vacanza in Africa, in un resort che costa addirittura 5.000 euro al giorno. Insieme a lei c’erano i figli ed un’amica.

La vacanza fuori dall’Italia di Ilary ha coinciso con il comunicato riguardante la separazione. È evidente che la soubrette stia cercando di tenersi il più possibile non reperibile e lontano da ogni pettegolezzo. Del resto, la Blasi si era esposta nel corso di un’intervista a Verissimo prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi, sostenendo che Totti non l’avesse mai tradita.

Ilary Blasi e Francesco Totti: c’è una svolta nel divorzio

Non appena tornata in Italia, Ilary Blasi è andata a Sabaudia con i figli. A fine luglio si è data il cambio con Francesco Totti: lui adesso si prenderà cura di Chanel, Christian e Isabel, mentre lei è partita per una nuova vacanza in montagna con un’amica. Questa volta è andata sulle Dolomiti, e si è mostrata mentre esplorava il lago di Braies.

Come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, proprio mentre la soubrette stava facendo la sua escursione, qualcuno avrebbe carpito le parole che si sarebbe scambiata con la sua amica. Ilary Blasi avrebbe confermato che Totti si starebbe prendendo cura dei figli a Sabaudia, e che lei ha colto l’occasione per iniziare il trasloco.

La dedica della soubrette fa impazzire i fan: cosa ha detto

Non sono dunque buone notizie quelle che Ilary Blasi ha confidato alla sua amica: il divorzio da Francesco Totti prosegue spedito. Secondo le indiscrezioni, l’ex capitano della Roma starebbe aspettando proprio la chiusura della pratica di separazione per uscire allo scoperto con la sua nuova compagna, Noemi.

Ilary Blasi ha inoltre fatto una dedica inaspettata a Francesco Totti. Su TikTok, la presentatrice Mediaset ha dedicato al Pupone una canzone di Marco Mengoni, Ti ho voluto bene veramente, con il seguente commento: “Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli“.

Ecco la notizia lanciata da Deianira Marzano:

Questa, invece, è la commovente dedica di Ilary Blasi a Francesco Totti. Si tratta di un video che raccoglie tutti i momenti migliori trascorsi insieme, oltre ad avere come dedica la canzone di Marco Mengoni Ti ho voluto bene veramente.