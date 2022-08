Dramma familiare per Al Bano: la rottura è insanabile

Brutta situazione familiare per Al Bano Carrisi. Lo storico cantautore salentino infatti si trova di fronte ad una brutta rottura

Tanti anni di carriera ed Al Bano Carrisi fa ancora parlare di sé. Il noto cantautore pugliese non è solo citato nelle cronache per la sua enorme produzione musicale ed i tanti successi ancora cantati e ballati in tutta Italia.

Spesso si parla di Al Bano anche per le sue vicende familiari, legate al mondo del gossip. Noto infatti come il cantante di Cellino San Marco abbia attraversato moltissimi periodi delicati a livello personale ed intimo.

L’ultima notizia non è certamente positiva, sempre riguardante la famiglia di Al Bano. Pare proprio che tra l’artista ed uno dei suoi tanti figli si sia interrotto il rapporto in maniera brusca ed altrettanto inaspettata.

Al Bano, rapporto logoro con il primogenito Yari: i motivi del dissidio padre-figlio

In questo caso il dramma familiare riguarda il feeling tra Al Bano ed il suo primogenito. Ovvero Yari Carrisi, avuto dalla storica relazione con Romina Power. Sembra proprio che tra padre e figlio le cose non vadano affatto bene.

I ben informati parlano di dissidi totali ed incomprensioni tra il cantautore ed il suo primogenito. Al Bano e Yari in realtà non avrebbero mai avuto un rapporto idilliaco, anche quando quest’ultimo era più giovane e tentò di sfondare (senza successo) nel mondo della musica e dello spettacolo.

Oggi Yari vive una vita semplice, si è avvicinato molto alla religione ed alle culture orientali. Ma nonostante ciò sembra aver rotto definitivamente con papà Al Bano. Per un motivo particolare: la gestione della tenuta di Cellino San Marco di proprietà della loro famiglia.

Pochi mesi fa Al Bano ha fatto sapere di essere pronto a cedere la gestione della tenuta salentina, che comprende vigneti, uliveti, ristorante ed hotel, al figlio Albano junior, avuto con la seconda compagna Loredana Lecciso. Una delusione forte per Yari, che aveva ipotizzato di prendersene cura personalmente e vivere proprio nella loro masseria di Cellino.

Questa situazione di proprietà ed eredità ha dunque allontanato in modo definitivo Al Bano ed il figlio Yari. Un problema che riguarda soltanto il primogenito, visto che le altre figlie del cantante (ovvero Romina junior e Christel) vivono la loro vita lontane dal Salento e non si occuperanno certo della tenuta.