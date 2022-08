Don Matteo 14, nessuno se lo aspettava: cambia la data di inizio?

Nessuno se lo poteva aspettare, ma l’intervista ad uno dei protagonisti più amati di Don Matteo 14 lancia l’allarme: cambia la data di inizio della fiction Rai?

Quando si è visto l’incredibile avvicendamento del protagonista di Don Matteo, in molti hanno pensato che una delle conseguenze sarebbe potuta essere l’allontanamento del pubblico più affezionato. In realtà, questo non si è mai verificato, e l’ingresso di Raoul Bova ha aumentato la curiosità verso le trame della serie televisiva.

Sicuramente, il merito del successo di Don Matteo va anche ad uno dei personaggi che sono diventati il pilastro narrativo, ovvero il maresciallo Cecchini. Nino Frassica ha raccontato a La Repubblica che le facce, i vizi ed i difetti della sua Sicilia, che non trapelano nel cabaret, sono invece ben rappresentati dal suo personaggio in Don Matteo.

Don Matteo 14, cambia la data di inizio? Cosa succede

Nino Frassica ha fatto una dichiarazione shock nel corso di un’intervista a DiPiùTv: “Tornerò di sicuro in Don Matteo 14. La divisa da carabiniere è nel mio armadio e le riprese dovrebbero iniziare in primavera, ma forse si anticipa. A dicembre invece sarò anche al cinema con il film Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono“.

Nino Frassica ha dunque rivelato che la data di inizio delle riprese potrebbe essere anticipata. Questo potrebbe anche significare che la data della messa in onda possa subire delle modifiche. Nel frattempo, l’artista trascorrerà l’estate esibendosi con la sua band musicale, i Los Plaggers, fusione delle parole Platters (ovvero piatti) e plagio.

I numerosi impegni di Nino Frassica, che ci sarà in Don Matteo 14

Nella sua band musicale, Nino Frassica ha imposto l’improvvisazione. È proprio questo l’ingrediente che l’ha portato alla popolarità e ad attirare l’attenzione di Renzo Arbore, che nel 1985 lo volle in TV per il programma Quelli che la notte. In autunno, l’artista prenderà parte ad un reality, Il Collegio, ma per il momento non si hanno altri dettagli.

Nino Frassica ha confessato di continuare ad amare la sua Messina, nonostante da anni viva a Roma. Per questo motivo, ha accettato di diventare lo sponsor della squadra, spiegando di essere disponibile a fare di tutto. Ha anche voluto sfatare un mito sui comici: “La sera, quando finisco lo spettacolo torno a casa e mi metto a piangere. Scherzo! Quando la lucina della telecamera rossa si spegne, torno ad essere una persona normale“.

Ecco un passaggio divertente di Don Matteo 13: il pubblico che fa il tifo per l’amore fra Marco ed Anna potrà continuare a sognare.