Ultim’ora, il cinema perde una giovanissima attrice: fan sconcertati

Il Cinema in queste ore ha perso una giovanissime attrice, che minaccia di lasciare per sempre questo mondo: la rivelazione sconcertante.

Sono ore caldissime per il cinema italiano che rischia di perdere una giovanissima attrice, che sembrerebbe orientata a scegliere l’addio al mondo del cinema. Adesso i riflettori sono puntati tutti su di lei, dopo lo sgomento dei fan.

Una notizia ha sconvolto il mondo di Hollywood nelle ultime ore. Infatti la talentuosa attrice Selena Gomez è pronta a dire addio al mondo del cinema a solamente 30 anni, dopo una vita davanti alla telecamera. Come ben ricordiamo la popolarità è arrivata subito per Selena, protagonista di diverse serie cult del panorama Disney. Adesso la Gomez sogna un futuro da moglie e madre. Sempre la stella di origini messicane ha pubblicamente dichiarato di recente che mettere su famiglia per lei è fondamentale. Questo passo le permeterebbe di accantonare la sua carriera internazionale.

Allo stesso tempo Selena ha ammesso che il sostegno dei fan, l’amore delle persone, e il suo percorso lavorativo le danno ogni giorno tanto amore e grande soddisfazione. Adesso però sembrerebbe tempo di esaudire altri desideri, più intimi e privati. Nel corso di una partecipazione al podcast Giving back generation ha dichiarato: “Sogno di sposarmi e avere dei figli” – ha poi continuato – “Alla fine mi stancherò di tutto questo, penso che mi dedicherò alla famiglia e alla filantropia“. Inoltre la decisione sarebbe arrivata subito dopo aver visto crescere la sorellina Gracie, la bambina che sua madre Mandy ha avuto otto anni fa dall’attuale marito, Brian Teefy. I genitori di Selena hanno divorziato quando lei aveva cinque anni.

Cinema, Selena Gomez pronta a dire addio: ha sogni più grandi

Selena Gomez starebbe quindi pensando di dire addio al mondo del cinema, specialmente dopo il legame che ha con la sua sorellina più piccola Gracie, che ha letteralmente visto crescere. Infatti l’attrice è più volte le due sono apparse insieme sul red carpet, e la Gomez è stata una sorta di seconda madre per la bambina. Guardarla crescere ha quindi rafforzato il suo legame con lei e soprattutto le ha fatto nascere un istinto materno che non sapeva di avere. Quinid Sel ha confessato di volere ben quattro figli.

Però al momento nulla si sa della vita privata di Selena Gomez. L’attrice è sempre molto guardina, specialmente dopo la travagliata relazione con Justin Bieber e la relazione durata un anno con il cantante The Weeknd. Negli ultimi mesi si è vociferato di una liaison con il collega Nat Wolff ma i gossip non sono mai stati confermati. Adesso la Gomez è in vacanza in Italia e qualche giorno fa è stata paparazzata a bordo di uno yacht in compagnia del produttore italo-canadese Andrea Iervolino ma la natura del loro rapporto non è mai stata chiarita. Fatto sta che il suo futuro è sempre più lontano dai set.