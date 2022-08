Avanti un altro, partenza a rischio: cosa sta succedendo, fan preoccupati

Avanti un altro andrà in onda per le prossime due stagioni televisive: in queste ore, però, è emerso che c’è un inizio a rischio. Ecco di cosa si tratta.

Nei primi giorni di agosto ha sorpreso scoprire che Sophie Codegoni avesse fatto un provino per diventare la Bonas della prossima edizione di Avanti un altro. Allo stesso tempo, è nata una polemica perchè era inizialmente sembrato che, mentre la fidanzata di Alessandro Basciano era stata presa, Soleil Sorge fosse stata scartata.

Soleil ha voluto chiarire di non aver mai fatto un provino per prendere parte ad Avanti un altro. Sembrerebbe che l’italo-americana abbia velleità di diventare una conduttrice affermata, e per questo motivo abbia deciso di accettare di condurre insieme a Pierpaolo Pretelli #GFVipParty, che lo scorso anno era condotto da Giulia Salemi e la sorella di Zorzi.

Avanti un altro, l’inizio è a rischio: ecco perchè

Avanti un altro vede la partecipazione di diversi personaggi, a cui il pubblico a casa si affeziona subito. Fra questi c’è anche la Bomber, ovvero Margherita Molinari, che legge alcuni quiz ai concorrenti. La sua presenza sarebbe in forte dubbio per l’inizio della nuova stagione del programma, tanto che molti fan le hanno posto la domanda sui social.

Il 2022 è stato un anno molto intenso per la Bomber di Avanti un altro. A giugno si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università IULM di Milano. Allo stesso tempo, il suo fidanzato le ha chiesto di sposarla. Lei ha accettato contentissima, per poi iniziare ad avere uno strano presentimento sin dal giorno dopo.

Gli auguri di Paolo Bonolis: “Presto avremo una tifosa in più”

La Bomber di Avanti un altro, seguendo le sue sensazioni, ha quindi fatto un test di gravidanza, scoprendo di essere incinta. Ad inizio agosto ha rivelato che mancano circa 40 giorni al momento del parto. Più precisamente, la nascita dovrebbe avvenire il 13 settembre. I fan si sono chiesti subito se quindi Margherita Molinari tornerà in Tv.

La Bomber di Avanti un altro ha replicato sui social: “Spero proprio di sì”. Questa domanda lascia aperte alcune considerazioni: gli autori del programma stanno decidendo sul rinnovo del suo contratto oppure tutto verrà deciso dalla data del parto? Non resta che vedere cosa succederà all’inizio di settembre.

Ecco il provino di Sophie Codegoni per diventare Bonas di Avanti un altro: