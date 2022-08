Antonella Clerici fa en plein: l’ultimissima entusiasma i suoi fan

Un’estate particolarmente proficua quella di Antonella Clerici entusiasta per l’ultimissima notizia ricevuta: fan in delirio

La conduttrice è una certezza in Rai e la consapevolezza che presto o tardi potrebbe abbandonare i palinsesti e godersi la famiglia fa rabbrividire. È giusto, però, pensare al presente e festeggiarlo.

Notoriamente i mesi più caldi dell’anno non hanno ottimi riscontri in termini d’ascolti perché gli italiani prediligono vacanze e passeggiate anziché la TV. Tuttavia, nei periodi in cui questo è impossibile ci sono programmi che prevalgono su altri, come nel caso di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. La conduttrice è una certezza per l’estate Rai, nonostante sia in replica, visto e considerato che continua ad ottenere ottimi risultati con il suo talent show dedicato agli over.

Come se non bastassero gli ascolti invernali che battono ogni classifica, infatti, Antonella Clerici sfonda qualsiasi barriera raccogliendo 1.928.000 spettatori pari al 17.9% di share e vincendo la gara d’ascolti di ieri, sabato 6 agosto. Un ottimo risultato, decisamente gratificante per mamma Rai che incassa un altro bel colpo.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 6 agosto

Chi non può dirsi altrettanto soddisfatta è Mediaset che, nonostante la curiosità de Lo Show dei Record, non è riuscita a battere la concorrenza. Ieri sera, sabato 6 agosto, Gerry Scotti ha raccolto 1.125.000 spettatori pari all’11.5% di share. Neppure la Coppa Italia su Italia 1 è riuscita a risollevare gli ascolti: i ragazzi granata di Juric sono riusciti a battere per 3-0 il Palermo con i gol di Lukic, Radonjic e Pellegri che hanno incollato davanti allo schermo 626.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rete 4, per finire, lo storico film del 1979 con Bud Spencer, Uno Sceriffo Extraterrestre… Molto Extra e poco Terrestre ha totalizzato 580.000 spettatori con il 5% di share.

Tornando alle reti Rai, su Rai Due Tg2 Post è stato seguito da 362.000 spettatori pari al 3% di share. Mentre su Rai Tre lo storico film del 1965 di Sergio Leone con Clint Eastwood e Lee Van Cleef, Per Qualche Dollaro in Più ha raccolto davanti al video 931.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.