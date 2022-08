Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, punizione esemplare per la protagonista: finirà in convento

Una punizione esemplare aprirà la settima stagione de Il Paradiso delle Signore: tutte le anticipazioni della fiction Rai

Cresce l’attesa per l’inizio della settima stagione dell’amatissima fiction Rai su cui ci sono già stati tanti spoiler da parte dei protagonisti stessi. Adesso arriva l’ennesima spifferata sull’inizio delle prossime puntate.

Manca sempre meno all’inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 che vedrà nuovi ingressi e sofferti addi. I magazzini stanno per riaprire i battenti: l’appuntamento è su Rai Uno a partire da lunedì 12 settembre, al solito orario di palinsesto per allietare i pomeriggi dei telespettatori affezionati. Nei mesi passati sono stati tanti gli spoiler fatti durante le interviste dei protagonisti stessi, l’ultima soffiata ha dell’incredibile.

Tra nuovi ingressi e sofferti addii, i telespettatori sono stati avvisati: questa stagione prevederà una serie di colpi di scena da far perdere la testa. La trama diventerà ancora più intricata e le vicende d’amore faranno sbarrare gli occhi agli inguaribili romantici che vivranno ancor più intrecci sentimentali tra i protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Gemma viene spedita in convento

La giovane amazzone Gemma Zanatta ha concluso la passata stagione minacciando la sorella di raccontare tutta la verità su Gloria se non avesse tagliato i rapporti con Marco. La Venere si era invaghita di lui, ma lavorando a stretto contatto con Stefania Colombo si è innamorato di quest’ultima. Non riuscendo ad ottenerlo, come la volpe che non arriva all’uva, Gemma ha fatto qualsiasi cosa pur di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia.

Nella prossima stagione, invece, Veronica scoprirà tutto ciò che ha fatto sua figlia e le impartirà una severa lezione punendola: la giovane amazzone sarà spedita in convento. Al momento non è chiaro se è previsto un ritorno a lavorare nel grande magazzino o resterà lì per tutta la stagione. Le anticipazioni fanno pensare che per Gemma possa essere previsto un nuovo amore che le farà perdere la testa e dimenticare Marco: l’attrice Gaia Bavaro ha parlato di un radicale e spiazzante cambiamento nel personaggio che interpreta.