Ultim’ora, Alba Parietti incredula: la notizia che aspettava da anni

Grossa novità per Alba Parietti, una delle donne più presenti della televisione italiana. La showgirl ha ricevuto poco fa la bella notizia

È forse da considerarsi la vera prezzemolina della televisione italiana da moltissimi anni. Conduttrice, showgirl, attrice e giornalista. Alba Parietti è un po’ tutto questo, ma in primis una presenza fissa e spesso apprezzata della nostra TV.

Negli ultimi anni Alba Parietti si è cimentata soprattutto nel ruolo di ospite d’onore di varie trasmissioni o di opinionista in alcuni talk-show. Nulla che l’abbia vista come prima donna, nonostante sia un nome di spicco del panorama televisivo.

Ma nelle scorse ore la Parietti ha ricevuto una notizia che attendeva veramente da moltissimo tempo. La Rai punterà nuovamente su di lei ed è pronta ad affidarle la conduzione di un nuovo programma TV, tutto a suo beneficio.

A novembre Alba Parietti tornerà alla conduzione: un programma ‘scandaloso’ per la showgirl

La notizia è ormai ufficiale. Alba Parietti tornerà a presentare una trasmissione. Non sarà più una semplice presenza d’opinione o una ospite estemporanea. Bensì la padrona di casa di uno show piuttosto scandaloso per la Rai.

Come ha reso noto il portale DavideMaggio.it, Alba sarà alla guida di Non Sono una Signora, programma che andrà in onda su Rai Due in prima serata, dal 7 novembre al 5 dicembre prossimi.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli di questo nuovo show affidato ad Alba Parietti, ma pare che si tratterà di una sorta di Cantante Mascherato in versione Drag Queen. Dunque una competizione tra uomini che dovranno vestirsi ed esibirsi nei panni femminili, con la presenza piuttosto ironica di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Per Alba Parietti un gradito ritorno nei panni di conduttrice vera e propria. L’ultimo show televisivo che le era stato affidato risale addirittura al 2006: vale a dire Grimilde, una sorta di contenitore di interviste andato in onda su Italia Uno, rimasto celebre per un bacio appassionato in diretta tra la stessa Parietti e Vladimir Luxuria.

Dopo quell’esperienza la showgirl torinese come detto si è dedicata solo ad ospitate televisive di vario genere. È stata presenza fissa o sovente di programmi come La Pupa e il Secchone, Non è la D’Urso e Zona Bianca.