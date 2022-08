“È finita”, star di Sanremo volta pagina: c’è il doloroso addio

Una delle star di Sanremo ha deciso di voltare pagina e concludere la sua ultima storia d’amore: l’addio doloroso lascia l’amaro in bocca a tutti.

Spunta un clamoroso addio per una delle stelle più amate di sempre di Sanremo. Infatti il cantante e showman ha deciso di concludere la sua lunga storia d’amore: scopriamo di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

L’estate 2022 ha portato al capolinea un’altra amatissima coppia del web. Infatti anche la love story tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi è finita su un binario morto. Nelle ultime ore i due hanno deciso di mettere fine al loro legame amoroso. La notizia relativa alla rottura era trapelata lo scorso maggio. I settimanali Oggi e Diva e Donna avevano sussurrato che lo YouTuber e la scrittrice si erano detti addio. Dopo mesi a confermare il tutto ci ha pensato lo stesso Rovazzi. Così il cantante ha reso noto tutto attraverso le storie di Instagram.

Fabio ha quindi rivelato che non ci sono stati eventi scatenanti all’origine dell’addio. Semplicemente tra i due è venuto meno qualcosa a livello sentimentale nella coppia. La rottura quindi è stata soft, senza rancori. Lo YouTuber ha inoltre sottolineato di conservare un bellissimo ricordo della love story vissuta e di provare ancora stima e affetto per Karen. L’addio non è per nulla fresco, ma datatto a cinque mesi fa. Andiamo quindi a vedere le parole utilizzate da Fabio Rovazzi per annunciare la separazione.

Sanremo, Rovazzi e Kokeshi si sono lasciati: la conferma

Fabio Rovazzi quindi ha deciso di parlare della sua rottura con Kokeshi affermando: “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme“. Il cantante, dopo questo lunghissimo preambolo ha spiegato i motivi dell’addio alla seguitissima youtuber.

Infatti Rovazzi ha poi aggiunto: “Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa, io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’. E tengo a sottolineare che non è che ci siamo lasciati per un motivo particolare. Semplicemente, a volte, le storie d’amore finiscono” – ha poi concluso – “Porterò sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con ‘Lei’. Karen, grazie per quello che ci siamo dati e che mi hai dato. Fabio”. Le indiscrezioni su un addio tra i due erano spuntate fuori lo scorso maggio ed adesso hanno trovato conferma proprio nelle parole di Rovazzi.