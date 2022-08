Raffaella Carrà, in arrivo l’omaggio che tutti aspettavano: brividi e commozione

Ancora un grande omaggio in arrivo per l’indimenticabile Raffaella Carrà. La grande showgirl scomparsa sarà ricordata con un evento

Poco più di un anno è trascorso dalla sua tragica ed inaspettata scomparsa. Ma il mondo dello spettacolo italiano e non solo ancora piange e rimpiange Raffaella Carrà, una delle più grandi showgirl che hanno calcato i palcoscenici nostrani.

Un’icona di glamour, sensualità, libertà e tanto altro. Raffaella Carrà verrà ricordata per sempre come personaggio di grande spessore, un esempio di una televisione libera e sbarazzina, ma anche di grande qualità e intrattenimento.

Per questo motivo fioccano gli omaggi ed i ricordi in onore della Carrà. Oltre alle tante rassegne ed ai filmati che abbiamo potuto visionare nell’ultimo anno, il 2023 riserverà un progetto da brividi che riguarderà la Raffa nazionale in primissima persona.

Bergamo capitale della cultura nel 2023: l’omaggio a Raffaella Carrà

Come rivelato dal Corriere della Sera, il prossimo anno il comune di Bergamo verrà insignito del titolo di Capitale della Cultura. Ciò porterà alla realizzazione di diversi eventi culturali e di spettacolo di grande spessore.

In questo calderone è stata già programmata un’opera contemporanea teatrale dedicata a Raffaella Carrà. “Una vera incarnazione dell’immaginario nazionalpopolare e, insieme, una figura che ha accompagnato e talvolta anticipato le rivendicazioni e le conquiste della società italiana”.

Un omaggio di grande stile che ripercorrerà la carriera di Raffaella, dagli esordi come attrice, passando per la sua grande imposizione televisiva e pure il periodo di grande notorietà in Spagna. Ma sarà incentrato soprattutto sulle tematiche affrontate, sul simbolismo moderno della diva bolognese che ormai manca a tutti da più di un anno.

Il problema che tale progetto, previsto presso il Teatro Donizetti di Bergamo per il 2023, è ancora in fase di realizzazione. Lo spettacolo ha un preventivo di 600 mila euro: dall’ufficio marketing del Donizetti fanno sapere che tutti si impegneranno a raccogliere i fondi appena si avrà la certezza che sarà realizzato. Al momento quindi c’è ancora grande incertezza, visto che il Comune lombardo non ha ancora fatto sapere quali risorse destinerà al Teatro per il 2023.

In attesa di novità i fan pregustano l’ennesimo tenero e significativo omaggio a Raffaella Carrà, una donna che ha rivoluzionato il modo di pensare e di agire di molti solo grazie alla sua brillante presenza.