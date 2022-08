Maneskin, rivelazione shock su Damiano: recitò nella serie TV di successo

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha avuto un brevissimo passaggio in televisione prima di diventare un celebre cantante

Oggi i Maneskin sono il gruppo rock italiano di maggior successo, anche a livello internazionale. Dopo il successo all’Eurovision Song Contest 2021 hanno ottenuto riconoscimenti da ogni parte del mondo.

Merito della loro abilità musicale, ma anche del modo di apparire sul palco e nei videoclip musicali. A fare da frontman è come sempre Damiano David, il bravissimo e sensuale cantante romano divenuto un idolo a tutto tondo.

In queste ore però è fuoriuscita una rivelazione a dir poco sorprendente su Damiano. Uno dei leader dei Maneskin vanterebbe un breve ma significativo passato televisivo, che risale alla sua adolescenza, quando ancora non era esploso nelle vesti di cantante.

Damiano David in TV prima dei Maneskin: l’apparizione che in pochi avevano colto

Sembra paradossale e quasi incredibile, ma Damiano David da giovanissimo è apparso in una delle fiction televisive italiane più amate e longeve degli ultimi tempi. Vale a dire Un Medico in Famiglia.

La famose serie TV che è andata in onda per anni su Rai Uno ha lanciato moltissimi giovani attori. Da Elio Germano a Pietro Sermonti, da Edoardo Leo a Enrico Brignano. Ma in pochi ricordano l’apparizione fugace anche di Damiano dei Maneskin.

I telespettatori più attenti hanno infatti notato, in una puntata di Un Medico in Famiglia del 2016, la presenza del cantante romano. Il quale però non recita una parte vera e propria, bensì compare in foto.

Bobò più avanti di noi che già si faceva i complessi su Damiano David nel lontano 2016. (Un medico in famiglia è la mia vita ve lo dico) pic.twitter.com/wyNsY0GOF6 — 𝒶𝓃𝑔𝑒𝓁𝒾𝒸𝒶💫 (@avonschartss) June 30, 2018

Come si evince da questo video, Damiano compare nelle vesti di tal Luigi Pacchiarotti. Un tale che Bobò (uno dei figli del protagonista Lele Martini) è convinto possa essere stato scambiato in ospedale per lui, visto che hanno la stessa età e lo stesso giorno di nascita.

La sequenza vede il ragazzo sbirciare sul profilo Facebook di questo Pacchiarotti (alias il nostro Damiano David) ed entrare in ansia per il successo sui social e il bell’aspetto di quest’ultimo. Un’apparizione che sicuramente era sfuggita anche ai fan più accaniti dei Maneskin e del loro cantante principale.