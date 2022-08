Rai, incidente terribile per la star della soap opera: l’attrice rischia la vita

Una bruttissima notizia per il mondo delle fiction televisive e dello spettacolo: la nota interprete è stata vittima di un incidente shock

Brutta news per il mondo dello spettacolo e soprattutto per gli amanti delle fiction televisive. Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un terribile incidente che ha vista coinvolta una nota attrice americana.

Si tratta di Anne Heche, che gli appassionati ricorderanno soprattutto tra i protagonisti della soap opera statunitense Destini (titolo originale Another World), programma che fu trasmesso dalla Rai tra il 1989 ed il 1992.

Un cast stellare, soprattutto composto di giovani ed affascinanti interpreti che avrebbero di lì a poco scoccato il volo verso il dorato mondo dello showbiz. Anne Heche era una di questi, ma oggi la sua vita è davvero in pericolo.

Incidente a Los Angeles per Anne Heche: la sua auto si è schiantata contro un’abitazione

A dir poco scioccante la ricostruzione dell’incidente che ha visto coinvolta l’attrice Anne Heche. La donna era alla guida della sua Mini Cooper di colore blu, quando ha perso il controllo e si è schiantata verso un’abitazione, in zona Mar Vista a Los Angeles.

L’auto della Heche ha letteralmente preso fuoco ed è servito l’intervento di polizia e vigli del fuoco locali per trarre in salvo l’attrice. La quale è però stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Come spiega l’ANSA, al momento la prognosi è riservata e si parla di situazione ancora critica vista la gravità dell’incidente.

Anne Heche è un’attrice statunitense, originaria dell’Ohio, molto longeva ed esperta. A 53 anni ha già all’attivo moltissime partecipazioni in fiction e pellicole cinematografiche. Come detto, il grande pubblico l’ha ammirata in Destini da giovane, quando interpretò il doppio ruolo di Marley e Vicky Hudson.

In Destini ha condiviso il set con altri giovani attori che sarebbero divenuti successivamente delle star internazionali. A cominciare da Brad Pitt, ma passando anche per nomi del calibro di Morgan Freeman, Ray Liotta, Luke Perry e Lindsay Lohan.

Anne Heche è nota anche per la partecipazione in diversi film di successo. Donnie Brasco, So cosa hai fatto e Sesso & potere sono solo alcune delle pellicole in cui ha recitato. Anche la sua vita sentimentale è stata movimentata: la Heche è dichiaratamente bisessuale e ha avuto relazioni con l’attore comico Steve Martin e con la conduttrice Ellen DeGeneres.