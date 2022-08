Iliad, che regalo agli italiani! Arriva l’offerta irrinunciabile per l’estate

Dopo il rincaro degli scorsi mesi, arriva una nuova proposta da parte di Iliad che farà contenti moltissimi nuovi e vecchi abbonati



Ad inizio estate moltissimi italiani erano rimasti delusi e poco confortati dalla mancanza di promozioni telefoniche adeguate. In un periodo in cui di solito i grandi provider di telefonia mobile si scatenano a colpi di offerte imperdibili.

Ma nelle ultime ore c’ha pensato Iliad a rincuorare tutti, in particolare i suoi vecchi e nuovi abbonati. Il provider di origine francese ha sempre avuto una politica chiara: lanciare promozioni competitive rispetto alle altre compagnie. E farà così anche per questo periodo di piena estate.

Iliad sta lanciando una serie di promozioni e novità che sicuramente attrarranno l’interesse di moltissimi utenti italiani. Offerte che riguardano la telefonia mobile, la navigazione in internet e la messaggeria. Andiamo a vedere di quali si tratta.

Iliad lancia l’offerta per navigare in internet: prezzi stracciati per l’estate

L’idea del provider francese è quella di differenziare le tipologie di abbonamenti. Non più solo pacchetti completi a prezzi poco contenuti, bensì offerte ad hoc per chi vuole soltanto telefonia fissa o mobile o solamente navigare.

Sviluppata in questi giorni proprio un’offerta solo dati per i clienti di Iliad. Vale a dire un pacchetto unico con 300 Giga per la navigazione di rete. Gli utenti che si troveranno a scegliere e acquistare questa promozione pagheranno una quota mensile dal valore di 13,99 euro ogni trenta giorni.

Un’iniziativa interessante per chi deve utilizzare anche durante l’estate la connessione internet per ricerche personali, per messaggiare o anche per lavorare. In questo caso infatti si eviterà di dover accedere a Fibra ottica o ulteriori proposte ricaricabili. La quota internet prevista da Iliad è anche compatibile con il roaming e l’hotspot personale.

Altri dettagli dell’offerta di Iliad: in questo caso, come per altre promozioni, è previsto un costo di attivazione. Ovvero 9,99 euro per la ricezione di una tessera SIM che servirà per la navigazione in internet. Ovviamente qualora si volesse aggiungere un servizio extra, ovvero chiamate telefoniche o invio di SMS, bisognerà pagare una tariffa in più, visto che la suddetta promo riguarda solo la navigazione.