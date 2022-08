Il Paradiso delle Signore, annuncio emozionante: è diventata di nuovo mamma. Una splendida notizia che riguarda una delle protagoniste

Giusy Buscemi, l’interprete di Teresa de Il Paradiso delle Signore, ha dato alla luce Elia Maria, diventando mamma per la terza volta. L’annuncio è arrivato dal suo account Instagram.

Ancora un fiocco azzurro in casa Buscemi. Giusy, l’attrice che interpreta Teresa nella fiction Il Paradiso delle Signore, è diventata mamma per la terza volta. La bella e brava attrice l’ha comunicato attraverso un post su Instagram, con le tenerissime immagini di Elia Maria Michelini. L’attrice, che interpreta anche la psicologa di Doc – Nelle tue mani ha condiviso la sua felicità con i follower, ricevendo tantissimi messaggi di affetto. Le sue parole sono state: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”.

Il Paradiso delle Signore, Giusy Buscemi è di nuovo mamma: il tenero annuncio su Instagram

La splendida notizia che riguarda la sua vita privata la porterà per un po’ a bloccarsi nel suo ruolo professionale. I successi ottenuti con le due fiction di Rai 1 sono stati davvero importanti, rendendola molto conosciuta a livello di piccolo schermo. La sua carriera è iniziata nel 2012, quando vinse il noto concorso di Miss Italia. Non solo bella, perchè Giusy ha dimostrato con il passare degli anni di essere anche molto brava. Nella sua storia da attrice può vantare partecipazioni a serie fortunatissime come Don Matteo e A un passo dal cielo. L’interprete di Teresa Iorio, ha girato le prime due stagioni de Il Paradiso delle signore, prima di spostarsi in Doc – Nelle tue mani. Al fianco di Luca Argentero lei ricopre il ruolo della psicologa, nell’ospedale milanese dove la storia è ambientata.

Dal punto di vista familiare è diventata mamma per ben tre volte e questo non le ha comunque impedito di andare avanti anche nel percorso universitario. Lei stessa, poco prima di partorire, aveva dichiarato su Instagram di aver terminato gli esami del suo percorso, aggiungendo: “Della tesi me ne occuperò un po’ più in là, prima bisognerà far nascere una nuova creatura”.