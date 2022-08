Ballando con le Stelle, si prepara un clamoroso ritorno? Le indiscrezioni

Si prepara un clamoroso ritorno a Ballando con le Stelle? Ecco cosa ha raccontato un amatissimo ballerino del talent show condotto da Milly Carlucci.

Il ballerino ha spiegato che il Covid gli ha insegnato a non dare nulla per certo: “Mi ha fatto buttare via un’agenda fitta di impegni“. La speranza è che questo non si ripeta anche per il prossimo inverno, quando ad ottobre è previsto in ogni caso l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che vedrà alla conduzione sempre Milly Carlucci.

La presentatrice del talent show sta selezionando in questi giorni le coppie che si contenderanno il titolo di vincitore della prossima edizione del programma. Secondo le prime indiscrezioni, i vip che potrebbero partecipare a Ballando con le Stelle sarebbero Nino D’Angelo, Iva Zanicchi, Marta Flavi, Nancy Brilli, Gabriel Garko ed Eva Robin’s.

Ballando con le Stelle, si prepara un clamoroso ritorno?

Samuel Peron è uno dei ballerini più popolari in Italia. È entrato nel cast di Ballando con le Stelle come professionista dopo essersi classificato terzo nel Campionato italiano di amatori danze latinoamericane. Non è mai mancato ad un’edizione di Ballando con le Stelle, ed ha anche vinto insieme all’attrice Maria Elena Vandone.

Nell’ultima edizione del programma ha creato la coppia di ballo perfetta con Sabrina Salerno, che non ha mancato di riempirlo di complimenti. Secondo molti spettatori, i più bravi dal punto di vista tecnico sarebbero stati proprio loro, non Arisa e Vito Coppola. Ciò nonostante, sembrerebbe che la presenza del ballerino per un nuovo anno sia a rischio.

Nella prossima edizione ci sarà Samuel Peron? La sua risposta

Samuel Peron ha spiegato al settimanale Intimità che il suo ritorno a Ballando con le Stelle per una nuova edizione non è da dare per scontato. Queste le parole del ballerino: “Non dipende solo da me questa decisione, ma da diverse dinamiche interne al programma che si basano su scelte degli autori che devono amalgamare il cast artistico“.

In attesa di conoscere il suo destino riguardo Ballando con le Stelle, dall’11 giugno Samuel Peron sta lavorando come inviato per la trasmissione Rai Weekly. A settembre tornerà sicuramente a lavorare come opinionista con Serena Bortone nella seguitissima trasmissione Oggi è un altro giorno.

Ecco la foto con cui Samuel Peron e Tania Bambaci, vincitrice di Miss Italia nel 2012, hanno annunciato l’attesa del loro primo bambino. Il parto è previsto per ottobre, proprio quando dovrebbe inziare anche la nuova stagione di Ballando con le Stelle 2022. A causa del Covid, i due hanno rimandato le nozze.