Un Posto al Sole, arriva la new entry: la misteriosa donna sconvolgerà tutti

Una new entry ad Un Posto al Sole prima della fine delle puntate e della pausa di Ferragosto. Un pizzico di novità per la soap opera napoletana

Da lunedì prossimo 8 agosto inizierà l’ultima settimana di puntate di Un Posto al Sole, che anticiperà la consueta pausa estiva della soap opera di Rai Tre. La serie si fermerà per un paio di settimane e ripartirà direttamente a fine mese.

Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle che precederanno la sosta. Un Posto al Sole infatti è una soap longeva soprattutto per le numerose trame ideati dagli sceneggiatori e le sempre sorprendenti situazioni che tengono gli spettatori incollati alla terza rete.

In particolare sarà interessante ed intrigante una new entry che si presenterà nella prossima settimana, come svelato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole. Una donna pronta a sconvolgere gli equilibri della soap, in particolar modo di alcuni protagonisti.

Chiara Mastalli entra ad Un Posto al Sole: ecco quale ruolo svolgerà

Come già anticipato tempo addietro, sarà il turno dell’attrice Chiara Mastalli. La bionda interprete romana farà capolino in Un Posto al Sole negli imminenti episodi, presentandosi alla porta di casa Ferri e proponendosi come nuova governante.

Lia Longhi, questo il nome che prenderà la Mastalli ad UPAS, ascolterà involontariamente una conversazione a Caffè Vulcano tra Raffaele Giordano e la cameriera Silvana, la quale è ancora scossa per essere stata licenziata da Roberto Ferri. In particolare la donna si lamenterà dell’atteggiamento ambiguo di Lara Martinelli, che l’ha letteralmente incastrata.

Il personaggio di Chiara Mastalli capirà al volo di avere una opportunità lavorativa e dunque si presenterà da Ferri per ottenere il lavoro come governante. Nonostante le sue ottime referenze (organizzatrice di eventi e poliglotta) la donna dirà di voler fare un’esperienza a Napoli pur non essendo nella lista delle governanti trovate dall’agenzia di riferimento.

Tutte da scoprire le reali velleità della new entry di Un Posto al Sole. La Mastalli avrà un conto in sospeso con Roberto Ferri? O magari con uno degli altri abitanti di Palazzo Palladini? Oppure potrebbe essere legata alla menzognera Lara Martinelli, altro personaggio chiave delle ultime vicende.