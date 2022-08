“Ti amerò ancora”, terribile lutto per ex volto di Uomini e Donne: le lacrime sui social

Una grande perdita dal valore inestimabile: ex volto amato di Uomini e Donne dà l’addio sui social, i suoi fan sono in lacrime

Non tutti possono capire la perdita dell’ex volto del dating show che è molto apprezzato dal suo pubblico e con esso ha condiviso le lacrime per il dolore di quanto accaduto. Sui social ha voluto dare un ultimo saluto.

Alessio Campoli ha condiviso un lutto molto importante e doloroso per lui con i suoi follower. Il corteggiatore fu la scelta di Angela Nasti, salvo la relazione naufragare poco dopo, a discapito della non scelta Luca Daffré, uno dei naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi qualche ora fa ha condiviso una foto su Instagram per dare un ultimo saluto al suo cane.

“Ti amerò ancora, ancora e ancora”, così Alessio Campoli ha salutato sui social l’amico peloso cui è molto affezionato e la cui perdita rappresenta un dolore inestimabile e comprensibile solo per chi ama gli animali o per chi ne ha uno in casa. Una grande perdita difficile da spiegare a parole ma che l’ex corteggiatore, con poche di esse, ha perfettamente esplicitato.

Uomini e Donne, Alessio Campoli piange la perdita del suo cane

Una tenerissima foto sui social ed il tanto dolore nel cuore di Alessio Campoli che condivide un momento molto doloroso per lui e che soltanto chi ama gli animali può capire fino in fondo. Mentre c’è chi abbandona i loro compagni di vita in vista delle vacanze estive, c’è chi sta vivendo un vero e proprio dramma. Non un genitore, né un figlio o un fratello, qualcosa di molto di più e di inspiegabile per chi non ha mai vissuto qualcosa del genere. Alessio Campoli ha dimostrato in più occasioni il cuore d’oro e questa è l’ennesima evidente prova.

L’ex corteggiatore romano non si fa vivo da un po’ sulle riviste di gossip, ma è molto attivo da un punto di vista lavorativo con la sua grande passione: la musica. Dall’addio ad Angela Nasti, dopo appena 15 giorni dalla fine del dating show, Alessio si è dedicato molto a sé stesso ed ai suoi cari affetti.