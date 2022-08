Silvia Toffanin, colpo di scena: sarà lei a presentare il reality show

Notizia a sorpresa che riguarda Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo avrà un importante compito per le reti Mediaset

Uno dei volti intoccabili ed indiscutibili del palinsesto Mediaset è sicuramente quello di Silvia Toffanin. La nota conduttrice proseguirà nella gestione di Verissimo, ormai marchio di fabbrica del sabato di Canale 5.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, avrà però anche un altro importante compito. Una chance lavorativa molto intrigante, una sfida che la ex letterina di Passaparola non aveva mai ottenuto prima d’ora.

Pare proprio, secondo le indiscrezioni di Di Più TV, che Silvia Toffanin avrà in mano un reality show Mediaset durante la stagione 2022-2023. La giovane donna è infatti in pole per condurre questo programma di punta che sicuramente attirerà moltissimi telespettatori.

Maria De Filippi ha deciso: darà in mano a Silvia Toffanin il nuovo reality Mediaset

L’indiscrezione è freschissima: Silvia Toffanin condurrà la nuova edizione de La Talpa. Ovvero il reality show a forma di ‘giallo’ che Canale 5 tornerà a mandare in onda durante la nuova stagione televisiva.

Inizialmente si pensava che fosse Maria De Filippi a presentare questo reality, visto che Berlusconi junior ha affidato alla sua squadra di lavoro la produzione e la realizzazione de La Talpa 2023. Ma secondo il suddetto giornale di gossip, la De Filippi punterà tutto sulle qualità di conduzione della Toffanin.

Le due intoccabili di Mediaset sono pronte a collaborare: Maria De Filippi in veste di produttrice esecutiva e Silvia Toffanin come conduttrice vera e propria nella prima serata di Canale 5. Un vero e proprio battesimo del fuoco per la donna veneta, che imiterà così la sua cara amica Ilary Blasi, già regina dei reality.

Nelle scorse settimane si erano fatti anche altri nomi di conduttrici donne per la nuova edizione de La Talpa. In molti invocavano il ritorno di Paola Perego, legata però alla Rai. Così come Simona Ventura, indiscrezione subito smentita. Oppure la presenza di Barbara D’Urso, la quale però dopo il flop de La Pupa e il Secchione non è apprezzata come prima.

Sarà molto probabilmente Silvia Toffanin ad occuparsi del reality che dovrebbe andare in scena dopo la fine del GF Vip. Un programma molto amato perché unisce la convivenza forzata tra personaggi noti all’elemento di indagine a caccia della ‘talpa’ all’interno del gruppo.