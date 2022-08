“Ho dovuto fargli una puntura”, nozze da incubo per l’ex volto di Uomini e Donne: il retroscena

Nozze da incubo per un vecchio volto di Uomini e Donne che racconta l’infinita giornata del matrimonio conclusa male

La prima notte non è stata così romantica e dolce come ci si immagina, nonostante sia stata una gran bella giornata, conclusa non nel migliore dei modi per la coppia che racconta l’accaduto ai loro follower.

“Al tramonto e con la brezza del mare, siamo diventati marito e moglie. È stata una grande emozione, condivisa con i nostri figli e 150 ospiti”, così l’ex volto di Uomini e Donne Flora Canto ha aperto la sua intervista a Gente a cura di Sabrina Bonalumi che ha raccolto la testimonianza dei protagonisti sul grande evento di pochissimi giorni fa.

Con lo sfondo della maestosa villa seicentesca a Palo Laziale, vicino Roma, La Posta Vecchia, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno celebrato il loro matrimonio con 150 invitati. Adesso per i due c’è un viaggio di nozze meritato: “Andiamo qualche giorno in barca, da soli, tra le isole Pontine e le campane. Poi torniamo dai nostri bambini che resteranno con i nonni” e, a proposito della figura importantissima nella vita di ognuno di noi, ha raccontato “mia nonna era emozionantissima. Quando mi ha vista in abito bianco non riusciva quasi a parlare”.

“Non sono mancati imprevisti”, l’aneddoto dietro le nozze di Enrico Brignano e Flora Canto

Come ogni matrimonio che si rispetti, anche Enrico Brignano e Flora Canto hanno riscontrato qualche piccolo intoppo che sono riusciti a superare: “La sera prima delle nozze abbiamo dormito insieme nella villa. Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri, pensavo fosse la condensa: era pioggia, dopo quaranta giorni di solleone. Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30 Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”.

Evidentemente la wedding planner ha contribuito a cacciare via ogni nube -dal cielo e dal matrimonio- così come simpaticamente ha raccontato l’ex volto di Uomini e Donne: “Poco dopo è arrivata Eva Presutti che mi ha rassicurata: ‘Ho tutto sotto controllo’. Me la sono ritrovata con manciate di sale grosso tra le mani da spargere in tutta la location, da vera napoletana voleva distribuire buoni auspici in ogni angolo”.