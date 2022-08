“È pronta ad andarsene”, Antonella Clerici lascerà l’Italia: bomba in Rai

Da tanti anni in Rai, Antonella Clerici prima o poi avrà bisogno di un ricambio: è già improntata a lasciare l’Italia

La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno si è spesa tanto per la Rai e per i suoi immancabili ed amatissimi programmi di cucina, nella vita ha sempre fatto ciò che ama fare senza curarsi del pregiudizio degli altri. Ad un certo punto, però, arriva il giro di boa.

Nonostante rappresenti un volto iconico per l’Italia, il futuro di Antonella Clerici non sarà qui e lei è pronta a lasciare il Bel Paese cui ha dato tanto, soprattutto la sua professionalità in ogni suo programma. Festival di Sanremo, La Prova del Cuoco, The Voice, È Sempre Mezzogiorno e molto altro: la conduttrice ha sempre messo allegria ai suoi telespettatori e per questo la Rai non ha mai smesso di puntare su di lei.

Ascolti sempre in positivo, la popolarità sui social e la gratificazione di essere ringraziata per il suo operato: non si può dire che Antonella Clerici non ha tratto grosse soddisfazioni dal suo lavoro, quello che ha sempre sognato fare. Tuttavia, arriva ad un certo punto della vita, un momento in cui è necessario fare un giro di boa.

“Antonella Clerici lontana dall’Italia”, l’indiscrezione bomba

A quasi 60 anni, Antonella Clerici si trova con una lunga carriera alle spalle e tante piccole soddisfazioni raccolte per la strada. Attualmente, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno si sta godendo delle meritate vacanze in una meta a lei particolarmente gradita, la Normandia, regione del Nord della Francia, insieme al compagno Vittorio Garrone e sua figlia Maelle, ormai tredicenne e figlia del vecchio compagno, Eddy Martens.

Stando all’indiscrezione bomba raccolta da Diva e Donna, Antonella Clerici starebbe aspettando la maturità di Maelle per lasciare l’Italia e godersi l’anzianità distante dal Bel Paese per cui si è tanto spesa: “La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”.