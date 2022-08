Manuel Bortuzzo pensa ancora a lei: prima invia i cuori e poi cancella il messaggio!

Un’incredibile voce di gossip, vedrebbe Manuel Bortuzzo ancora perso per lei. L’ex nuotatore ha prima inviato dei cuori e poi cancellato il messaggio.

Si torna a parlare di Manuel Bortuzzo, che sembrerebbe essere perso per una donna. Il protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha prima inviato dei cuoricini e successivamente ha cancellato il messaggio: cos’è successo.

Una volta archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip e la storia d’amore con Lulù Selassié che ha fatto sognare in molti, Manuel Bortuzzo è tornato al centro del gossip in questi ultimi giorni. Infatti il ragazzo di Trieste è diventato oramai personaggio pubblico grazie all’ampia visibilità ottenuta durante il reality ed ha sempre gli occhi della cronaca rosa puntati su di lui. Adesso a far discutere è uno scambio di commenti su Instagram con la sua ex fidanzata Federica Pizzi, che non è sfuggita agli occhi sempre attenti del web.

Il primo a riportare l’indiscrezione è la pagina Il vicolo delle news, secondo la quale Manuel Bortuzzo avrebbe ricevuto un commento proprio dall’ex Federica sotto l’ultima foto da lui condivisa su Instagram. La donna avrebbe commentato con un cuore, a cui l’ex gieffino avrebbe risposto con 3 cuori. Dopo poco però il loro scambio di messaggi sarebbe scomparso, come fatto notare dalla pagina. Infatti se si va a controllare sotto l’ultimo post Instagram di Manuel Bortuzzo, del commento di Federica Pizzi nemmeno l’ombra.

Manuel Bortuzzo ancora al centro del gossip: nuovo flirt per l’ex gieffino

In questi giorni Manuel Bortuzzo si trova al centro di continui chiacchiericci che non vorrebbero proprio lasciarlo stare. Il più eclatante arriva dalla segnalazione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui l’ex gieffino sarebbe stato beccato in un outlet di Castel Romano assieme alla tiktoker Cecilia Cantarano. A smentire l’ipotesi ci avrebbe pensato la stessa ragazza tramite Twitter. Infatti la Cantarano ha specificato di essere andata all’outlet insieme alla migliore amica e non con il nuotatore triestino.

Su Twitter Cecilia ha scritto: “Smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata, non ero con lui. Gossip falso“. Il cuore di Manuel Bortuzzo almeno sarebbe ancora libero e in attesa di essere colmato da nuovo, vero amore. La relazione con Lulù Selassié, naufragata poche settimane dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, ha spezzato il cuore dei loro fan e lasciato strascichi di polemiche e critiche. Infatti i modi con cui ha lasciato la principessa etiope, non sono piaciuti al pubblico.