Grande Fratello, è finita una storia d’amore che ha appassionato tutti: si sono lasciati! Dopo aver fatto sognare i fan ora hanno deciso di separarsi

Guendalina Canessa e Claudio Tommasini non stanno più insieme. E’ stata lei stessa ad annunciarlo tramite i social, sottolineando come siano stati due anni davvero importanti.

E’ stata una delle protagoniste più apprezzate della settima edizione del Grande Fratello (2007), condotto da Alessia Marcuzzi. Guendalina Canessa si è fatta conoscere sul piccolo schermo per la sua spontaneità e la simpatia, oltre ad un grande fascino. Nel 2009 è convolata a nozze con l’ex tronista Daniele Interrante, da cui ha avuto una figlia di nome Chloe. Dopo essersi separata nel 2012, ha avuto diverse relazioni famose, con sportivi del calibro di Luca Marin (nuoto) e Pietro Aradori (basket). Nell’ultimo periodo ha fatto coppia fissa con Claudio Tommasini, condividendo due anni da sogno al suo fianco. Adesso, però, come riportato giorni fa da da Amedeo Venza, la Canessa si è lasciata con il fidanzato. Lei stessa lo ha confermato in queste ore su Instagram, definendo Tommasini: “Il suo migliore amico, il suo complice, il suo amante”.

La rivelazione ha colpito i fan di Guendalina, che l’hanno inondata di messaggi di affetto. Quella che per lei è stata “una favola” purtroppo si è conclusa per un motivo preciso.

Grande Fratello, Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono lasciati: il motivo

“Due anni bellissimi, era veramente una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questa bellissima favola e questo bellissimo libro”, spiega Guendalina. “Una storia molto pulita, onesta e sincera. Nessun tradimento, nè da parte mia nè da parte sua”. Allora cosa li ha fatti propendere per l’addio?

“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico – spiega la protagonista del GF 7 – perchè lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perchè continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?”.

Insomma una scelta non facile che però è stata ponderata nel tempo. Le loro strade si dividono ma con un profondo affetto di fondo, che rimarrà per sempre.