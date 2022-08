“Non mi piace, sono sempre l’ultima”, il gesto di Ignazio Moser fa infuriare Cecilia Rodriguez: che reazione!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una coppia amatissima che, però, ha i suoi momenti ‘no’: cos’è successo

L’amatissima coppia si sta godendo delle meritate vacanze dopo un anno ricco di impegni in eventi di alta moda e da zii a tempo pieno di Santiago e Luna Marì. Amati per la loro purezza, i due non nascondono proprio niente ai propri follower.

Dopo un anno passato tra eventi e al termine degli ultimi shooting, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez possono finalmente dedicarsi ad un periodo di totale relax, lontani dalla stressante quotidianità e immersi nella movida che conta, insieme ad amici e parenti. I due sono una coppia apprezzata per la loro semplicità, spontaneità e purezza e per il fatto che con i loro follower condividono qualsiasi cosa, proprio a dimostrazione del fatto che sono una coppia ‘normale’ e come tale discute, spesso anche per sciocchezze.

Nonostante Cecilia Rodriguez sembri sempre in piena forma, lei stessa ammette di essere un po’ ingrassata e che Ignazio Moser non l’ha aiutata a frenare e mettere a bada le kilocalorie assunte durante il giorno: “Gli dico che ho preso qualche chilo e lui mi porta in un fast food”. Effettivamente, la sorella di Belen ha mostrato in video di star mangiato un hamburger e delle patatine fritte.

Cecilia Rodriguez non ama il mare, ma è in vacanza in Sardegna con Ignazio Moser

La Sardegna fa da sfondo alla meravigliosa coppia di fidanzati che discutono e scherzano contemporaneamente, anche sulla linea di quella che a molti sembra “la perfezione”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo qualche giorno in barca in compagnia di alcuni amici, così come mostrato sui social dalla coppia tramite le Instagram Stories, in cui la sorella di Belen ha aggiunto: “Come tutti sanno non mi piace stare in acqua, infatti sono l’ultima a fare il bagno”. Nonostante il mare cristallino e da sogno che lei stessa ha inquadrato e condiviso coi suoi follower, la modella ha svelato di avere qualche difficoltà a tuffarsi.

Non amerà il mare, ma la movida che conta sì e lo dimostrano le altre storie postate sul suo profilo Instagram in cui è intenta a bere e ballare, nonostante la goliardica didascalia per tranquillizzare i suoi affetti cari: “Tranquilla mamma, è acqua”.