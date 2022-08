Claudia Amendola e Francesca Neri, la terribile verità dietro la rottura

Arriva un dettaglio sconfortante che confermerebbe la fine della storia d’amore tra gli attori Claudio Amendola e Francesca Neri dopo anni

Momento davvero grigio per moltissime coppie note del mondo dello spettacolo e non solo. Dopo la clamorosa e sorprendente rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, si registra anche un altro divorzio imminente.

Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero ai ferri corti. I due noti attori italiani, che sono sposati dal 2010 ma compagni nella vita da molto più tempo, sembrano ormai prossimi ad una dolorosa separazione.

I rumors recenti hanno fatto sapere che Amendola avrebbe già persino traslocato, ponendo fine alla storia d’amore con la Neri. Ma secondo quanto riporta il portale di gossip Dagospia, ci sarebbero novità per quanto riguarda i reali motivi dell’addio.

Una nuova compagna per Claudio Amendola: ecco il motivo della rottura con la Neri

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, pare che il motivo scatenante della rottura tra i due attori sia una donna. Claudio Amendola da qualche tempo avrebbe trovato una nuova compagna, una presenza nuova di zecca nella sua vita sentimentale.

Una vera e propria sorpresa, tremenda per Francesca Neri che evidentemente non ha retto alla notizia di una nuova liaison di suo marito Claudio. Per questo motivo la coppia ha scelto di rompere e di non provare a ricucire il matrimonio.

Amendola di recente è stato visto in un ristorante romano assieme al figlio 22enne Rocco, avuto proprio durante la relazione con la Neri. L’attore è sembrato tranquillo e sorridente, forse già abituato alla sua nuova condizione sentimentale.

Non si sa nulla di certo o di preciso riguardo all’identità della nuova presunta compagna di Claudio Amendola. Ma una cosa è certa: il matrimonio tra l’attore de I Cesaroni e Francesca Neri è arrivato al triste capolinea.

I due interpreti del cinema italiano hanno attraversato e superato anche momenti difficili assieme. La Neri salvò di fatto la vita ad Amendola nel 2017, quando l’attore fu colpito improvvisamente da infarto. Mentre il figlio d’arte (il padre Ferruccio è stato uno straordinario doppiatore) è stato molto vicino a sua moglie durante un recente periodo di depressione. Ma nonostante ciò il rapporto di coppia si è logorato definitivamente.