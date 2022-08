Gelo tra Andrea Delogu e Belen Rodriguez: l’argentina è gelosa, arrivano le prove

Possibile gelo e freddezza tra le due note protagoniste della televisione italiana. Sarà forse tutta colpa di Stefano De Martino?

Arriva una notizia di gossip molto intrigante, che riguarda un possibile triangolo tra personaggi molto noti della televisione italiana. Ma in particolare per via del moto di gelosia di una delle protagoniste.

Pare che Belen Rodriguez sia piuttosto gelosa nei confronti di Andrea Delogu. Il motivo? Colpa del suo compagno ormai storico e ritrovato Stefano De Martino, l’ex ballerino oggi presentatore a tutti gli effetti.

La colpa di Andrea Delogu sarebbe principalmente quella di aver stretto un rapporto molto intimo e sincero con De Martino. I due infatti hanno lavorato fianco a fianco durante l’estate nella presentazione della Tim Summer Hits, i vari concerti itineranti che hanno fatto ballare mezza Italia.

Belen e l’antipatia per Andrea Delogu: arrivano anche gli indizi sui social

Come detto Andrea Delogu e Stefano De Martino sono molto uniti per via del lavoro fatto assieme in televisione. Inoltre hanno legato molto, come fatto intendere dalla stessa Delogu durante le dirette del Tim Summer Hits.

Scambi di battute e vari TVB (ovvero ti voglio bene) lanciati sia in diretta TV sia sui profili social da Andrea Delogu verso il compagno di avventure. Tant’è che alcuni siti di gossip avrebbero vociferato di una possibile liaison romantica tra i due presentatori.

Voci ed impressioni che non hanno certamente fatto piacere a Belen Rodriguez, l’attuale compagna di Stefano De Martino. Pare che la modella argentina si sia ingelosita del rapporto tra il padre di suo figlio Santiago e la Delogu. Espressioni e manifestazioni d’affetto tra i due che sarebbero stati interpretati in maniera negativa da Belen stessa.

Sui social, in particolare su Instagram, arrivano alcuni indizi che confermerebbero il gelo tra Belen e la Delogu. L’argentina infatti non ha mai ricambiato il following social della conduttrice riminese, la quale invece da tempo segue Belen sulla nota applicazione.

Inoltre di recente Belen Rodriguez ha incominciato a postare foto e stories molto romantiche ed affettuose in compagnia di Stefano De Martino. Un gesto quasi fatto per marcare il territorio e far intendere alla presunta rivale di stare lontana dal suo uomo.