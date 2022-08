Anticipazioni Terra Amara, spaventoso rapimento: Zuleyha riceverà un shock

Nelle prossime puntate di Terra Amara i telespettatori resteranno col fiato sospeso dopo il rapimento: tutte le anticipazioni

Su Canale 5 prosegue la programmazione della soap opera turca, ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,35. I telespettatori sono in apprensione per Zuleyha a giusta ragione: un rapimento la manderà ai matti.

Nelle scorse puntate di Terra Amara si è scoperto che Yilmaz è vivo e continua a chiedere di Zuleyha: l’ossessione è sapere se è stata costretta al matrimonio o meno. Sulle tracce di Yilmaz c’è Gaffur su ordine di Demir, ma senza riuscire mai a trovarlo. Ad un certo punto, preso dalla rabbia, Demir ordina di dar fuoco a tutte le baracche e Yilmaz riesce a salvarsi solo grazie all’aiuto di Fekeli che l’ha preso a cuore come fosse suo figlio.

Alla tenuta arriva Veli che è intenzionato a ricattare Zuleyha, ma Demir fa pugno duro e lo caccia via. Soltanto più tardi, arriva anche Yilmaz che si riprende dall’incidente e decide di andare presso la villa armato, ma quando vede arrivare Zuleyha in compagnia del bambino non fa alcun passo in avanti.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha smarrisce il bambino e ritrova Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir riceverà un documento che attesta che il terreno da cui è ossessionato è intestato a Yilmaz: sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso e che farà sospettare che l’uomo è protetto da qualcuno di molto potente. Una tragedia sta per abbattersi in città: Azize in evidente stato confusionale porta Adnan a fare una passeggiata, ma dimentica la carrozzina in un campo e torna a casa senza il piccolo. Zuleyha è nel panico e resta per molto tempo senza avere alcuna notizia del bambino: il sospetto è un rapimento. Soltanto successivamente, Adnan viene ritrovato ed i due possono nuovamente abbracciarsi.

Ci sarà un altro shock non indifferente per Zuleyha. Se fin qui Demir è stato bravo a nasconderle che Yilmaz è ancora vivo, non sarà più così presto: l’uomo, che nel frattempo è diventato ricco dopo essere stato adottato da Fekeli, viene invitato ad una cena di alcune personalità importanti di Adana. Demir e Zuleyha resteranno sconvolti nel vederlo.