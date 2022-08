Bomba Al Bano, incredibile ritorno di fiamma: c’è l’annuncio ufficiale

Incredibile ritorno di fiamma per Al Bano Carrisi, che adesso è pronto a dare l’annuncio ufficiale. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Al Bano Carrisi in queste ore sta facendo discutere a causa di alcune voci di gossip con Loredana Lecciso. Adesso per il cantante e la figlia ci sarebbe un vero proprio ritorno di fiamma: scopriamo cosa sta succedendo.

In queste ore la figlia di Al Bano Carrisi sta facendo sognare l’Italia con il suo nuovo tormentone. Infatti il brano, nato in collaborazione con il padre e Clementino, è una rivisitazione della canzone di Mina Nessuno. L’ex giudice di The Voice Senior non ha intensione di fermarsi qui ed ha in mente altre avventure professionali. Nella vita studia Scienze dalla Comunicazione e nel suo futuro vede la musica come una stella polare.

Così sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, Romina ha raccontato: “Con papà e da sola ho tanti altri progetti in divenire“. Ma le novità non finiscono qui visto che la concorrente ha anche aperto le porte anche a un possibile ritorno nel programma musicale condotto da Antonella Clerici, arrivato ormai alla terza edizione. Jasmine ha quindi espresso il suo desiderio di tornare a vestire i panni di coach. Come ricordiamo, nella scorso stagione televisiva il suo posto era stato preso da Orietta Berti.

Al Bano, la figlia Jasmine sogna in grande: pronto il ritorno a The Voice Senior?

Nel corso della sua intervista, Jasmine non ha nascosto di essersi trovata molto bene a The voice senior, sottolineando: “Lasciare il talent show di Rai 1, dove abbiamo conosciuto quel talento di Clementino, che ha grande stile e tecnica, mi è dispiaciuto” – in merito ha poi ammesso – “Sarebbe bello tornare ma, anche se non succedesse, è stata un’esperienza stupenda“. Bisognerà quindi capire se padre e figlia torneranno a vestire i ruoli di coach.

Per il momento non c’è nessuna certezza, pare però che la poltrona di Orietta Berti sia in bilico e pronta per essere occupata da un nuovo personaggio. Ci vorrà ancora del tempo per scoprire chi saranno i giudici del talent di Rai 1, che confermerebbe però la presenza di Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Intanto Jasmine deve avere a che fare con i suoi problemi di cuore, visto che di recente ha chiuso una relazione con un ragazzo e nonostante ciò ammette di stare bene da single.