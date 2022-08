Uomini e Donne, problemi di salute per un famoso volto: Maria De Filippi preoccupata. La notizia ha sconvolto anche i suoi fan

Per Alessia Cammarota non è stato un periodo facile. Lo stress per la nuova attività da imprenditrice le ha giocato qualche brutto scherzo. Lei stessa lo ha confessato sui social.

In molti la ricordano come una delle corteggiatrici più amate nella storia recente di Uomini e Donne. Alessia Cammarota ha lasciato il segno nel dating show di Maria De Filippi, trovando poi l’amore con l’ex tronista Aldo Palmeri. I due hanno intrapreso una vita insieme, lontano dalle telecamere, mettendo su famiglia e occupandosi di un altro lavoro. Sono diventati imprenditori, aprendo il loro locale a Catania. L’ex estetista campana ha però voluto confidare ai propri followers sui social le difficoltà a cui è dovuta andare incontro, specificando come non si sia trattato sempre di rose e fiori. Dal punto di vista fisico e psicologico non è stata benissimo in queste settimane, a causa del forte stress che la nuova attività le comporta.

Alla fine è venuto fuori che ha un problema di salute da curare al più presto. Alla precisa domanda di una fan sulla sua situazione personale attuale, l’influencer ha risposto piuttosto chiaramente: “Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo. Ma la verità è che la mia non è preoccupazione, sono arrabbiata…Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata”.

Uomini e Donne, problemi di salute per Alessia Cammarota: ne ha parlato lei sui social

A quel punto le altre followers hanno iniziato a tempestarla di messaggi per capire di che natura fosse questo problema di salute. La Cammarota ha aggiunto: “Ragazze, non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne. Ripeto, non c’è da preoccuparsi”.

Nel frattempo, assieme al marito Aldo Palmeri e ai due figli Niccolò e Leonardo, si è ritagliata un momento di relax in questa torrida estate. La località di villeggiatura delle ex star di Uomini e Donne è Portopalo, sempre in Sicilia.

Se c’è una cosa che fila nel migliore dei modi nella vita di Alessia è proprio la situazione sentimentale. Da quando si sono messi insieme nel dating show di Maria De Filippi (2014), i due hanno fatto letteralmente sognare i fan, con una famiglia da favola. In realtà c’è stato anche qualche momento critico, seguito alla nascita del primo figlio Niccolò. In quel frangente Palmeri ha avuto un’avventura extra coniugale che ha generato una crisi. Per fortuna poi tutto è rientrato e la Cammarota ha deciso di perdonarlo, per il bene di tutti.

Ad unirli ulteriormente ci ha pensato il destino crudele, quando nel 2021 li ha messi di fronte alla perdita di un figlio. Alessia ha dovuto rinunciare al terzo bambino quando si trovava ormai al sesto mese di gravidanza.