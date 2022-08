Uomini e Donne, coppia allo sfascio: tutta colpa del GF Vip

Sono settimane che si parla di un loro presunto addio, eppure i protagonisti di Uomini e Donne non parlano ancora chiaramente

Nel momento in cui manca la chiarezza, i rumor diventano sempre più insistenti e fantasiosi: adesso sembrerebbe esserci il Grande Fratello VIP dietro la loro rottura. Qual è il motivo dello sfascio?

Da settimane si parla dell’addio tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, coppia storica di Uomini e Donne che ha fatto sognare tanti fan. Dopo essersi scelti al dating show di Maria De Filippi, i due sembravano essere in grande sintonia, proseguendo la loro storia d’amore al di là delle telecamere del programma, ma qualcosa nell’ultimo periodo è andato storto.

Se da un lato c’è chi parla di addio certo, c’è anche chi sostiene che, in realtà, i due hanno deciso di prendersi una pausa e si stanno studiando da lontano. Non c’è nessun terzo incomodo nelle vicende che li vedono separati, se non loro stessi che hanno deciso di prendersi un momento per starsene da soli e capire se effettivamente vogliono proseguire con la loro storia d’amore. In tutto ciò, i diretti interessati tacciono, parlando solo tramite foto e video di Instagram perlopiù riflessivi.

Chiara Rabbi e Davide Donadei, dietro l’addio c’è il GF Vip

Tutto parte da alcune dichiarazioni di Davide Donadei fatte ai microfoni di Trends&Celebrities rubrica di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci in cui l’ex tronista ha ammesso: “Inutile nasconderci dietro ad un dito. Una volta intrapreso un percorso del genere la speranza c’è. Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti perché è un’esperienza f*ga da fare al di là del percorso all’interno di sé stessi, quindi il Grande Fratello è nel mirino, è una cosa che spero tanto”.

Sull’onda di queste dichiarazioni, la pagina Instagram The Pipol Gossip è capace di affermare: “Lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini. Chiara, cercava anche lei nuove esperienze in tv”.