Soleil scartata da Mediaset: annuncio clamoroso dell’ex gieffina

C’è chi ha scommesso oro sulla carriera di Soleil Sorge e non si sbaglia, tuttavia adesso c’è una battuta d’arresto che lei spiega

Quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, c’è chi ha giurato che avremmo sentito parlare di lei ancora a lungo nel mondo della TV e così è stato per un primo periodo: e adesso?

Nei giorni scorsi c’è stato un po’ di caos a seguito l’ufficialità di Sophie Codegoni all’interno del cast di Avanti Un Altro come Bonas. Oltre la sua presenza si è vociferata anche quella di Giucas Casella che, fin qui, non ha trovato alcun riscontro. Se la sola presenza dell’ex gieffina ha fatto storcere il naso a qualcuno, ciò che ha alimentato le polemiche è un’indiscrezione che riguarda Soleil Sorge.

La pagina Instagram The Pipol TV nel condividere la notizia su Sophie Codegoni, ha anche aggiunto: “Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di “Bonas”. Ma Sophie ha gestito meglio il post Gfvip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl”.

Soleil Sorge tagliata fuori? L’influencer mette a posto i pezzi del puzzle

Fake news: mai fatto provini per “Avanti un altro”ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi.

Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) August 4, 2022

Non ha fatto passare troppo tempo Soleil Sorge prima di smentire categoricamente quanto suddetto e lanciare anche qualche frecciatina. Le parole dell’ex gieffina, infatti, sono state trovate un po’ amare da una parte del web che crede ci siano nuovamente screzi tra lei e Sophie, dopo essersi chiarite proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ancora una volta, con quel suo caratterino che ha conquistato tutti gli italiani, Soleil mette a tacere ogni rumor e dà una notizia: presto sentiremo parlare di lei con un nuovo progetto che sta andando in porto.