Si dichiara single per entrare al GF Vip 7, ma scoppia la polemica: “È fidanzata”. Un particolare che non è passato inosservato agli esperti di gossip

Lo scandalo riguarda Antonella Fiordelisi, una delle influencer più amate e seguite d’Italia. L’ex compagna di Francesco Chiofalo avrebbe nascosto un particolare piuttosto importante per accedere al reality.

Inizia a prendere corpo la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda i concorrenti l’unico ad essere già sicuro dell’ingresso nella Casa è Giovanni Ciacci, come annunciato da lui stesso in una recente intervista con Alfonso Signorini. In studio invece la formazione è ormai definita, con Orietta Berti che andrà ad affiancare Sonia Bruganelli, al posto di Adriana Volpe. Tra i vari volti che sono accostati al reality di Cinecittà, c’è anche quello di Antonella Fiordelisi. La famosa influencer, nota anche per aver avuto una storia travagliata con Francesco Chiofalo, è balzata all’onore delle cronache proprio in queste ore. I rumors la davano come una delle sicure ragazze scelte da Signorini per la settima edizione, ma sarebbe saltato fuori un problema piuttosto grande.

Alla partenza del GF Vip 7, manca ormai sempre meno, visto che il fischio d’inizio è atteso per metà settembre. Il web sta però discutendo animatamente per un aspetto ostativo alla partecipazione dell’influencer di Salerno.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi dichiara di essere single per entrare nella Casa: ora rischia l’esclusione

Pochi mesi fa, per entrare a far parte del cast dei Vipponi, la Fiordelisi si era dichiarata single. A quanto sembra, però, si tratterebbe di una bugia bella e buona.

Come riportato da Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che Antonella sia stata beccata con il suo nuovo fidanzato. In realtà la relazione non è mai stata confermata dalla 24enne, ma alcune foto sembrano incriminarla. Per ora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio gli sviluppi della vicenda.

Qualora dovesse essere accertata l’eventuale dichiarazione mendace, la star di Instagram rischia chiaramente l’esclusione da parte degli organizzatori. Il regolamento del Grande Fratello è piuttosto rigido e sembra che già in passato fosse accaduto qualcosa del genere. I fan sperano che alla fine tutto si risolva per il meglio.