Shock ne Il Paradiso delle Signore: una morte sconvolgerà gli spettatori

Arriva la rivelazione shock in vista della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la fiction Rai che riprenderà a settembre

Grande attesa da parte del pubblico italiano per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La nota soap opera targata Rai ed ambientata in un grande magazzino milanese degli anni ’50 e ’60.

In questi giorni stanno fuoriuscendo diverse anticipazioni e retroscena in vista della stagione che riprenderà a partire da settembre prossimo. Tanti gli intrecci che terranno compagnia agli spettatori più fedeli nel daytime di Rai Uno.

Una di queste anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguarda uno dei personaggi allo stesso tempo più temuti ed apprezzati della serie. Vale a dire la contessa Adelaide, interpretata dalla bravissima Vanessa Gravina.

Le parole di Vanessa Gravina scatenano i fan de Il Paradiso delle Signore: morte in arrivo?

Nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore il personaggio di Adelaide ha ricevuto una brutta batosta. Ovvero è stata mollata dal suo storico compagno Umberto Guarnieri. Il commendatore si è innamorato della giovane Flora Ravasi, lasciando così la sua vecchia fiamma.

Per il personaggio interpretato da Vanessa Gravina ci sarà grossa sete di vendetta. Già recenti anticipazioni hanno fatto intendere come la contessa sarà pronta a tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla nuova coppia.

Vendetta, terribile vendetta in vista. Ma le ultime rivelazioni di Vanessa Gravina stessa hanno fatto tremare i fan per il destino della contessa Adelaide. “Avrà vita breve” – ha ammesso l’attrice, facendo intendere che potrebbe esserci una morte sconvolgente nella settima edizione de Il Paradiso delle Signore.

La paura dei fan dopo certe dichiarazioni è che Adelaide possa dunque morire, magari scontrandosi con il suo ex amato Umberto Guarnieri. Oppure, in maniera più soft, che la produzione decida di allontanare per diverso tempo la contessa.

Difficile capire ad oggi cosa potrebbe accadere in questo intreccio sconvolgente e molto teso tra alcuni dei personaggi più apprezzati della fiction. Ma di certo scoppieranno alcune bombe che renderanno la settima stagione de Il Paradiso delle Signore una vera e propria chicca per gli appassionati.