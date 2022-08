“Picchiata perché ho chiesto di essere retribuita”, indagato il datore di lavoro

Nicola Pirroncello, titolare del lido-ristorante Mare Nostrum di Soverato, è indagato per i reati di lesioni personali, furto e minacce nei confronti di Beauty Davis.

L’uomo, 53enne, avrebbe picchiato la 25enne nigeriana assunta come lavapiatti, quando lei si è recata al locale per chiedere di essere retribuita. Sulla vicenda, la Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita e minacciata. Beauty ha ripreso la scena in diretta con lo smartphone, pubblicandola sui social. Ieri si è recata nella sede dei carabinieri della compagnia di Soverato insieme con la sua avvocata Filomena Pedullà per presentare una denuncia.

Beauty chiedeva il pagamento della somma rimanente

“Sono in corso delle valutazioni contabili – ha spiegato la legale all’Ansa – Gli inquirenti stanno vagliando i dati relativi al contratto e dell’accordo verbale tra le parti. Alla ragazza è stato inviato un bonifico di 200 euro quando era stato pattuito un compenso di 600″. Quando si è recata al lido, Beauty ha chiesto il pagamento della somma rimanente, ma è stata buttata fuori in malomodo.

Gara di solidarietà da tutta la Calabria per Beauty

Pedullà dichiara che la giovane “ha riportato una lesione alla mano, testimoniata da un’unghia sanguinante, contusioni alla spalla e strappo del cuoio capelluto”. Intanto è partita una gara di solidarietà nei confronti della ragazza nigeriana, come spiega l’avvocata: “Sono tante e si stanno moltiplicando le offerte di occupazione pervenute per mio tramite a Beauty a distanza di poche ore dalla diffusione della notizia. Un coro di disponibilità, anche immediate, provenienti non solo da questa zona, ma anche dal resto della Calabria. Beauty vive con la figlia da cinque anni in Calabria. in un comune del litorale ionico catanzarese non lontano da Soverato.