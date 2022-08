Mediaset, si tagliano le spese: quali conduttori verranno ridimensionati

Mancano ormai poche settimane all’inizio della stagione invernale, ed arrivano alcune conferme riguardo la volontà di Mediaset di tagliare i costi: ecco quali sono i conduttori ed i programmi che verrebbero ridimensionati.

Poco prima dell’inizio dell’estate era arrivata una notizia che, fino a qualche mese prima, sarebbe risultata incredibile. Sia Mattino Cinque che Pomeriggio Cinque erano stati trasferiti in alcuni studi televisivi più piccoli, per tagliare i costi. Inoltre, aveva iniziato a circolare il gossip che sia Barbara D’Urso che la Panicucci potevano essere sostituite con dei giornalisti.

La pandemia di Covid ha riportato l’attenzione verso i programmi informativi, a scapito di quelli di intrattenimento. Di conseguenza, Mediaset avrebbe confermato l’intenzione di tagliare il budget ai varietà ed ai format più leggeri. Ecco quali sono i conduttori ed i programmi Mediaset che verranno impattati da questa decisione clamorosa.

Mediaset, ecco i conduttori ed i programmi ridimensionati

Un’eccezione al taglio dei costi annunciato da Mediaset è sicuramente il GF Vip 7. Il programma di Alfonso Signorini promette di andare in onda con un’edizione dalla durata record, ovvero circa otto mesi. Gli ascolti molto alti, che permettono buone entrate pubblicitarie, hanno graziato il programma dai tagli ai programmi di intrattenimento.

Scherzi a parte, invece, è uno dei programmi Mediaset dove i conduttori saranno colpiti dalla riduzione del budget. Enrico Papi andrà in onda per una puntata in meno rispetto allo scorso anno: ce ne saranno dunque solo cinque. Anche Michelle Hunziker ha preso un’incredibile batosta: il suo Michelle Impossible è rinviato a data da decidersi.

Non solo Michelle Hunziker: anche Chiambretti prende una batosta

Piero Chiambretti aveva lasciato la trasmissione calcistica Tiki Taka per tornare a fare ciò che lo diverte di più, ovvero in programmi che parlano di attualità con una vena ironica. Purtroppo anche il suo Talentissimo Me sarebbe stato rinviato a gennaio. Tiki Taka sembrerebbe essere destinato all’oblio dal palinsesto Mediaset.

Rimanendo in ambito sportivo, il tanto annunciato ritorno di Mai dire gol e della Gialappas Band sembrerebbe essere sfumato. Come riporta Tv Blog, i programmi dedicati all’informazione ed alla cronaca come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque non dovrebbero subire tagli. Sembra dunque da escludere che la D’Urso torni a parlare di gossip.