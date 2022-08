GF Vip, scomparso il marito di una ex concorrente: fan in ansia

Non si hanno notizie sul marito di una ex concorrente del GF Vip. I due hanno passato i primi mesi di nozze serenamente, però ci sarebbe un ‘ma’.

Sta facendo discutere molto il matrimonio di un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti dopo i primi mesi di nozze trascorsi serenamente, ci sarebbe un altro grande ‘ma’, scopriamo di cosa si tratta.

In molti ricorderanno nelle ultime edizioni del GF Vip la partecipazione di Carlotta dell’Isola. La concorrente nelle ultime ore ha messo mano alle sue stories per parlare un po’ con i suoi follower di un argomento che, a quanto pare, è il principale interesse di tutti i suoi seguaci. Infatti non sono pochi i fan che le hanno chiesto che fine avesse fatto il suo attuale marito, Nello Sorrentino, che di recente si è letteralmente volatilizzato dai suoi social. Oramai siamo tutti abituati a vedere una coppia particolarmente in vista del mondo dello spettacolo spopolare anche con video simpatici per Instagram.

Qualcosa di molto simile, per esempio, è successo con i Prelemi, quando Giulia Salemi è sparita dal profilo di Pierpaolo Pretelli e viceversa, scatenando dubbi su una possiible rottura. Nonostante per molti l’assenza di Nello sia più che sospetta, le cose starebbero andando comunque a gonfie vele. Carlotta Dell’Isola ha infatti tenuto a rassicurare i fan della coppia nota al pubblico da casa per la partecipazione alla nona edizione di Temptation Island. Andiamo quindi a vedere come la ragazza ha risposto ad alcune domande dei fan.

GF Vip, Carlotta dell’Isola scioglie ogni dubbio: non è in crisi con Nello Sorrentino

Quindi Carlotta dell’Isola ha voluto ufficialmente allontanare ogni voce di presunta crisi. Infatti sulle insistenti domande riguardanti il marito, l’influencer ha affermato: “va tutto benissimo, ma è solo che Nello fa un’altra tipologia di lavoro, non è una persona particolarmente social e non ama mettere in piazza le sue cose“. Quindi sarebbe stato lo stesso Nello a chiederle di non metterlo in pubblica piazza, visto che ama la riservatezza. A questo punto, la Dell’Isola ha anche avuto la possibilità di raccontare come sta procedendo il suo matrimonio.

Parlando invece di come sta procedendo il matrimonio, Carlotta ha rivelato di aver sottovalutato alcuni aspetti della vita di coppia da sposata. La Dell’Isola ha quindi rivelato: “ La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!“. L’ex gieffina ha quindi ammesso di aver idealizzato un po’ troppo il matrimonio in precedenza ed è per questo che è rimasta sorpresa da alcune difficoltà di esso.