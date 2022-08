GF Vip, matrimonio già finito? “L’abbiamo preso un po’ sotto gamba”

Il matrimonio dell’ex GF Vip sembrerebbe essere già finito dopo meno di due mesi dalla cerimonia di nozze. Questa la terribile ombra che si è scagliata sulla coppia dopo l’intervista dell’ex gieffina: ecco cosa ha raccontato.

La coppia è sempre stata abituata a vivere sotto i riflettori. Dopo la partecipazione a Temptation Island, dove lei è diventata furiosa per l’intimità creata con una tentatrice, c’è stata l’esperienza al GF Vip 5. Recentemente, sono anche apparsi su Real Time nella trasmissione di Katia Follesa, D’amore e d’accordo VIP.

Nel 2020 Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono presentati a Temptation Island come una coppia già in crisi. Lei, nonostante il carattere molto solare e spensierato, era molto cupa sul destino della relazione: aveva il dubbio che lui non l’amasse più. Nello, inoltre, aveva confessato di non aver avuto la serenità di pensare alle nozze.

GF Vip, perchè il matrimonio sarebbe già finito

Poco dopo l’esperienza a Temptation Island, Carlotta Dell’Isola entrò al GF Vip 5. A causa di Sofia Calesso si scatenò la polemica che lei fosse stata raccomandata per il reality da Alessia Marcuzzi. Una volta entrata nella casa, fu il suo carattere a conquistare il pubblico: anche in quell’occasione, parlò della speranza di ricevere la proposta di nozze.

La richiesta di sposarsi è finalmente arrivata, e si è concretizzata il 16 maggio 2022. Recentemente, gli attenti fan di Carlotta avevano notato un vistoso dimagrimento di lei, subito giustificato come conseguenza dell’ovaio policistico e di problemi alla tiroide. Inoltre, l’assenza di Nello dai social network aveva trovato giustificazione nella ricerca di privacy.

La pausa di riflessione a meno di due mesi dalle nozze: cosa succede

Sembrerebbe che, però, anche questa volta gli ammiratori della coppia abbiano visto molto lontano. Quasi all’improvviso, un’intervista dell’ex GF Vip 5 a The Pipol Gossip ha gettato un ombra sul matrimonio, che sembrerebbe essere già finito dopo meno di due mesi. L’influencer ha spiegato che le nozze, paradossalmente, li hanno allontanati.

Parrebbe che Carlotta e Nello abbiano deciso di prendersi una pausa di riflessione. L’influencer ha commentato: “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Ci sono delle vere difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio“.

Ecco l’intervista rilasciata dall’ex GF Vip riguardo la presunta fine del suo matrimonio con Nello, con cui ormai ha una relazione da diversi anni: