Fiorello torna in pista e si prende tutto: il nuovo progetto in Rai è entusiasmante

Dopo 3 anni sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, è arrivato il momento di un nuovo progetto in Rai per Fiorello

Il conduttore siciliano potrebbe fare qualsiasi cosa in TV, i suoi fan lo seguirebbero ovunque e dai vertici Rai lo sanno perfettamente. Ecco perché dopo un po’ di pausa è il momento di tornare più forti che mai sul piccolo schermo.

3 anni di Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, probabilmente i più complicati della storia della kermesse musicale perché in piena pandemia, ma Fiorello è riuscito ugualmente a divertire ed intrattenere, anche in assenza di pubblico al Teatro Ariston. La sua professionalità è indiscutibile e non è di certo un caso se da animatore di villaggi turistici è arrivato in TV a fare ciò che più ama: intrattenere.

Proprio per la sua spontaneità, simpatia, il conduttore ha un vasto gruppo di persone che lo seguirebbero ovunque: dai suoi spettacoli a qualsiasi ruolo in TV. Dalla Rai sanno perfettamente quanto Fiorello sia apprezzato dal pubblico a casa e per la prossima stagione hanno già deciso di puntare su di lui. Nei palinsesti, infatti, si sta facendo spazio per un nuovo show.

“Fiorello presenta: Fiorello!”, nuovo format inedito in Rai

Non sarà un classico one man show, ma qualcosa di molto di più che è fin qui inedito sulle reti della TV italiana. Rai può permettersi di sperimentare quando a guidare la macchina perfetta è Fiorello che, in ogni caso, non deluderà mai i propri telespettatori e dai vertici hanno deciso di farlo con un nuovo format. Sul settimanale Oggi si legge che Fiorello voglia provare a stravolgere il suo modo di fare televisione e di rivolgersi sempre al medesimo pubblico, quello della prima serata.

La Rai, insieme al conduttore, ha pensato di sperimentare il programma in altre fasce orarie per potersi rivolgere ad un pubblico diverso per capire come reagirà al prodotto. Indubbiamente un rischio che, però, si può correre se di fronte si ha un nome illustre come quello di Fiorello. Nonostante non ci siano date ufficiali, con ogni probabilità lo show andrà in onda a partire dal 2023.