Eugenio e Francesca si sono lasciati? Il mistero dietro la coppia di Uomini e Donne

È bastata una risposta a far scatenare il caos: cos’è successo tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo?

Ennesima coppia di Uomini e Donne allo sfascio? Difficile da pensare, ma effettivamente la storia pubblicata dall’ex volto del dating show ha fatto pensare a male: è finita tra i due? Interniene lei.

Nelle scorse ore è rimbalzato velocemente il gossip che avrebbe visto Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia in crisi. In particolare, tutto è cominciato da una risposta da parte dell’ex volto di Uomini e Donne che su Instagram ha risposto ad un utente che le chiedeva dove fosse Eugenio e la sua risposta è sembrata un po’ seccata: “Ahhh boh, in giro per l’Italia con le sue mille serate, non ci sto più dietro a dove si trovi”.

La risposta ha fatto storcere il naso ai tanti fan della coppia che sono corsi immediatamente dalla gossippara del web, Deianira Marzano, a chiedere delucidazioni. Un utente ha scritto in privato su Instagram a Deianira: “Nuovo scoop: purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la mamma di Eugenio”.

Come sempre, Deianira si mostra particolarmente parziale qualora la fonte certa non è verificata da lei stessa ed ha risposto: “Se così fosse mi dispiacerebbe davvero molto”.

Eugenio e Francesca è crisi? Lei smentisce tutto!

Non è passato troppo tempo affinché il gossip dilagasse che Francesca Del Taglia è piombata su Instagram a mettere a tacere ogni cosa. Ricondividendo lo screen pubblicato da Deianira Marzano, Francesca ha spiegato: “Ad oggi, che io sappia, Eugenio non sta con nessun’altra e tantomeno ha preso un’altra casa. Io sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate. La vostra immaginazione ha dell’incredibile”.

Tolta ogni nube -almeno per il momento- su una presunta crisi da parte della diretta interessata che ha messo a tacere ogni rumor, per ora di Eugenio nessuna traccia: ha lasciato che fosse la sua fidanzata a spiegare come stanno realmente le cose.