Don Matteo, la foto in lacrime dal letto d’ospedale preoccupa i fan: cos’è successo

L’amato attore di Don Matteo ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan per una foto molto forte pubblicata dal letto d’ospedale, dove si è mostrato in lacrime. Ecco cosa è successo all’amato protagonista delle fiction italiane.

L’attore ha preso parte alle serie Tv italiane più amate: da Don Matteo a Carabinieri, da Il bello delle donne a L’onore ed il rispetto. Ha iniziato la sua carriera come cantante ma molto presto ha virato verso la recitazione. Recentemente, ha anche partecipato a Tale e Quale Show, impressionando il pubblico.

All’improvviso, Attilio Fontana si è mostrato dal letto d’ospedale in lacrime. Il suo abbigliamento è inequivocabile: ha la cuffietta in testa e l’apposito camice blu che i pazienti indossano prima di un intervento chirurgico. Il messaggio è giunto come un fulmine a ciel sereno: nessuno sapeva di eventuali problemi di salute dell’amato attore.

Don Matteo, cos’è successo all’attore: perchè è in lacrime

Attilio Fontana ha scritto su Instagram: “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va… Casella imprevisti, ci rivediamo al Via“. Non è chiaro a quale tipo di intervento l’attore di Don Matteo si sia sottoposto, ne perchè fosse in lacrime.

Sembrerebbe che però si tratti di un intervento di routine che ha solo spaventato un pò Fontana. Infatti, poco dopo l’operazione è di nuovo apparso sui social. Questa volta il suo volto è apparso molto più disteso, ed ha voluto subito rassicurare tutti coloro che si erano preoccupati per lui nel pomeriggio del 4 agosto.

Attilio Fontana, il messaggio rassicurante dopo l’intervento

L’attore di Don Matteo ha voluto ridimensionare subito quanto scritto nelle precedenti ore riguardo l’intervento, dove la sua foto in lacrime è diventata immediatamente virale. Fontana ha chiesto scusa a chi si è preoccupato per lui, spiegando che era andato in ospedale “per fare il tagliando“.

L’attore ha poi aggiunto: “Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato“.

Ecco un simpatico retroscena della recente tournèe teatrale di Attilio Fontana: