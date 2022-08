Belen Rodriguez “provocatrice” nata: l’ultima è contro la fidanzata di Antonino! – FOTO

Che Belen Rodriguez è una provocatrice nata è risaputo, ma l’ultima battaglia social è decisamente inaspettata

La showgirl argentina è nuovamente felice accanto a Stefano De Martino, ma il passato è ancora troppo presente nella sua vita, a tal punto da rispondere con una battaglia social: cos’è successo con la fidanzata di Spinalbese.

Sia Belen Rodriguez che il papà di sua figlia Luna Marì si stanno godendo delle vacanze, seppur separati e con la piccola neonata che segue sua mamma. Tuttavia, la showgirl argentina non perde occasione per provocare via social ed innescare una catena che lascia diventare Instagram un vero e proprio campo di battaglia.

Chi la conosce si permette di darle della “provocatrice” ed in effetti l’ultima foto postata non lascia spazio a troppi dubbi. Qual è il reale scopo di Belen? Adesso che ha trovato serenità insieme al suo amatissimo Stefano dovrebbe voler lasciar stare Antonino che è stata una parentesi fugace della sua vita, eppure le frecciatine sui social non finiscono mai.

Belen Rodriguez “provoca” Giulia Tordini: le foto incriminanti

Soltanto ieri Giulia Tordini, attuale fidanzata di Antonino Spinalbese, ha pubblicato una foto su Instagram di lei che tiene un piatto di pasta fredda al pomodoro in mano e uno sfondo marino. Meno di 24 ore dopo, Belen Rodriguez pubblica una foto molto simile con un avocado toast ed una piscina di sfondo. Pura casualità? Seppure potremmo provare a crederci, Giulia Tordini è tornata nelle scorse ore pubblicando un nuovo piatto nella medesima posizione con scritto: “Malloredus?”. In foto, infatti, si vede il piatto tipico sardo, sempre con uno sfondo marittimo e nella stessa posizione in cui è stata scattata il giorno prima, nonché come quello replicato da Belen Rodriguez.

Cosa cerca Belen da Antonino? Indubbiamente la showgirl argentina è infastidita dalla decisione dell’hairstylist di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini e sembrerebbe che lei stessa sia disposta a tutto pur di ‘infastidire’ il futuro concorrente. Ciononostante, quello che sta facendo sotto gli occhi dei tanti follower che ha, non sta riscuotendo particolare successo: al contrario, le critiche ricevute non sono poche, fermo restando che potrebbe effettivamente trattarsi di casualità.